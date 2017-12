Das Forschungsschiff "Polarstern" des Alfred-Wegener Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI). (dpa)

Das Forschungsschiff Polarstern läuft am Mittwoch von seinem Heimathafen Bremerhaven in Richtung Antarktis aus. An Bord sind Lebensmittel, Treibstoff, technische Ersatzteile sowie ein Schneefahrzeug für die Neumayer-Station III, wie eine Sprecherin des Alfred-Wegener-Instituts am Dienstag sagte. Nach einem Zwischenstopp in Kapstadt wird die Polarstern Ende Januar 2018 in der Antarktis erwartet.

Anschließend werden Ozeanographen im ganzjährig von Meereis bedeckten südlichen Weddell-Meer, südlich von Argentinien, Abschmelzprozesse erforschen, die zum Abbrechen riesiger Eisberge führen können. Dort war im Juli ein gigantischer Eisberg abgebrochen und trieb danach aufs Meer hinaus. (lni)