Man kann wohl ohne zu übertreiben behaupten, dass Speiseis zu den besseren Erfindungen der Menschheitsgeschichte zählt. Zu einem perfekten Sommertag gehört die süße oder fruchtige Erfrischung einfach dazu. Schokolade, Erdbeer, Vanille – das sind seit gefühlt schon immer die Sorten, die der durchschnittliche Deutsche auch heute noch am liebsten wegschleckt. Rund acht Liter pro Kopf waren es seit dem Statistikportal Statista übrigens im Jahr 2017.

Auch wenn es hier auch immer häufiger ausgefallene Sorten wie Lakritzeis, Eis mit Tomate-Basilikum-Geschmack oder Gin-Tonic-Kreationen gibt – anderswo sind sie, was Eis in seinen verschiedenen Formen und Farben und Geschmacksrichtungen angeht, schon deutlich weiter, wie das vierte Bremer Eisfest am Schlachthof und auf der Bürgerweide zeigt.

New Snow Ice, Bubble Waffles, Ice-Rolls oder, was zunächst eher ziemlich schmerzhaft für die Zähne klingt, Eis mit minus 196 Grad Celsius kaltem Flüssig-Stickstoff: Das ist nur eine kleine Auswahl an internationalen Trends, die die Bremer am Sonnabend und an diesem Sonntag probieren können.

Vor allem in den asiatischen Ländern überbieten sich die Eis-Experten jedes Jahr im Austüfteln von ausgefallenen Kreationen. "Klar, wenn man in einem Land lebt, in dem an gefühlt 200 Tagen die Sonne scheint", sagt Timo Bahr, der das Bremer Eisfest 2016 erfunden hat. Was eigentlich nur als Scherzveranstaltung auf Facebook geplant war, ist in der Realität längst ein Erfolg: Zehntausende kommen, stellen sich seelenruhig in die Schlangen vor den Eiswagen und warten gut und gerne auch mal bis zu einer Stunde.

Neulich, als das Eisfest Anfang Juni zum zweiten Mal in Bremerhaven war, gab es sogar Besucher, erzählt Bahr, die sich anstellten, ohne zu gucken, wofür eigentlich. "Nach dem Motto: Da stehen schon so viele Leute, da muss es ja was Gutes geben." Ganz so schlimm war es zumindest am frühen Sonnabendnachmittag auf der Bürgerweide nicht. Ordentlich Betrieb, aber durchaus noch Luft nach oben.

Nach Lust und Laune

Oliver Trey, Betreiber der Schlachthofkneipe, rechnet auch erst an diesem Sonntag mit dem Hauptansturm auf die Buden. Insofern war es vielleicht ganz gut, dass Bianca und Adam Lokocz ihren Stress-Moment schon am Sonnabend hatten. Das Problem in ihrem Snow-Ice-Wagen: Zwei der drei Maschinen, die gefrorenes Fruchtsorbet zu Eisspänen hobeln, die dann in Aussehen und Konsistenz an Schnee erinnern, machen genau das nicht.

Irgendein Problem mit dem Kolben, genau kann Adam es nicht sagen. Da muss der Techniker kommen, immerhin gut, dass der Hersteller der Maschinen in Bad Zwischenahn sitzt, da ist die Anreise relativ kurz. Nebenan im Eislabor heißt das Motto: Was weg ist, ist weg.

Dann aber werden andere Sorten nachgelegt, im Wagen ist Platz für neun Sorten wie zum Beispiel Kichererbseneis (das überraschend süß schmeckt), veganes Soja-Eis mit Haferflocken oder Sahne-Mohn. Eislabor-Mitgründer Damir Birac sagt: "Wir machen Eis immer so, wie man sich morgens die Klamotten raussucht, nach Lust und Laune."

Und: "Im Prinzip gibt es nichts, aus dem man kein Eis machen kann." Manches schmeckt dann ihm und seinem Bruder Srecko zwar nicht, dafür aber den Kunden. "Vanille mit Curry vor zwei Jahren war so ein Fall", erzählt Birac, "ich mochte es nicht. Aber ich werde noch heute von Gästen darauf angesprochen, ob wir das nicht mal wieder machen könnten."

Auch herzhafte Speisen

Wer auf ausgefallene Geschmacksrichtungen steht, ist auch bei den drei Jungs aus Hamburg gut aufgehoben, die aus ihrem Wagen heraus Ice-Rolls verkaufen. Die sehen in der Herstellung erst mal nicht so lecker aus – was durch die minus 30 Grad kalten Platten blitzschnell friert und mit Spachteln in Rollenform zusammengeschoben wird, muss vorher in halb flüssiger Form zusammengematscht und dann glatt gestrichen werden.

In diesem Fall ein Stück Franzbrötchen, Apfelmus und Milch. Dasselbe geht auch mit Oreo-Keksen. Und, schmeckt's denn? "Joah, das ist schon cool", sagt Marie Gruber, die die Franzbrötchen-Rolls probiert. Ihre Freundin Jule Lindner hat sich die Oreo-Mischung ausgesucht. "Lecker, aber fast schon zu süß."

Drei gefrorene Eisrollen. Der Trend Ice-Rolls, hier in der Geschmacksrichtung Oreo-Keks, stammt aus Thailand. (Frank Thomas Koch)

Übrigens: Auf dem Eisfest gibt es nicht nur Eis, sondern auch jede Menge herzhafter Speisen. Von Bratwurst über türkische Pizza über Flammkuchen bis zu Churros ist alles vertreten. Hungrig wieder von dannen zu ziehen, ist also schlicht unmöglich. Dazu gibt es mit Liegestühlen für die Großen und Karussell und Hüpfburg für die Kleinen auch Entspannungs- beziehungsweise Beschäftigungsmöglichkeiten.

"Die Leute sollen einfach für zwei oder drei Stunden eine gute Zeit haben, sich mit ihren Freunden oder der Familie entspannen", sagt Timo Bahr. "Deshalb verzichten wir übrigens auch auf eine Dauer-Beschallung." Die nächste Ausgabe ist auch schon terminiert: Am 18. und 19. August gibt's Nachschlag.

Weitere Informationen

Das Eisfest ist am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Parallel läuft im Open-Air-Kino des Schlachthofs um 14 Uhr "Frühstück bei Tiffany". Neben dem normalen Flohmarkt auf der Bürgerweide (4 bis 14 Uhr) gibt's in der Messehalle 5 den Modeflohmarkt "Woman" (11 bis 16 Uhr).