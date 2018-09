Die Eisdisco ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. (Paradice)

Streng genommen ist die Eissporthalle Paradice schon längst 20 Jahre alt. Denn eröffnet wurde sie am 25. April 1998. Gefeiert wird der runde Geburtstag aber erst jetzt: am Sonnabend, 6. Oktober, mit einem „Tag des Eissports“. Los geht es nach dem Einlass um 10 Uhr mit Grußworten von Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, Aufsichtsratschef Jan Fries, Uwe Kirsch, Betriebsstättenleiter der Eissporthalle, sowie Alan Cemore, dem ersten Vorsitzenden der Weserstars Bremen.

Im Anschluss zeigen die Sportler des Eis- und Rollsportvereins Bürgerweide Bremen (ERBB) ihr Können auf dem Eis. Die Nachwuchsabteilung der Weserstars misst sich dann in einem Testspiel. Ab mittags gibt es zudem ein freies Eislaufen mit den Weserstars und ERBB-Eiskunstläufern. Auch der Verein Bremen 1860 ist um 14 Uhr mit einer eigenen Show am Start. Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr geplant.

Voraussetzung für die Halle war vor dem Bau, dass diese in direkte Nachbarschaft eines Schwimmbades errichtet wird. Denn um Energie zu sparen, sollte die Abwärme des benachbarten Gebäudes genutzt werden. Seither kann in den zwei Paradice-Hallen, die sich direkt an das Waller Westbad anschließen, auf jeweils 1800 Quadratmetern Fläche sowohl Eishockey gespielt als auch Schlittschuh gelaufen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.paradice.de und direkt in der Eissporthalle.