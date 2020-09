Dicht gedrängt sitzen die Genossen beim Eiswettfest. Unter anderem aufgrund der Kontaktregelbeschränkungen fällt die Veranstaltung im kommenden Jahr nun aus. (Frank Thomas Koch)

Das Präsidium der Eiswette hat sich dazu entschlossen, die Traditionsveranstaltung im kommenden Jahr ausfallen zu lassen. Das teilte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch, nun in einem Brief an die Eiswettgenossen mit.

„Mit einem kontaktregelbeschwerten Eiswettfest ohne klassische Raupipau fehlt (...) vieles von dem, was unser Eiswettfest eigentlich ausmacht“, heißt es in dem Schreiben. „Raupipau“ ist die Abkürzung für die „Rauch- und Pinkelpausen“, in denen sich die Eiswettgenossen außerhalb der Schollen genannten Tische zum Netzwerken treffen.

Der Entscheidung habe eine schwierige Abwägung zu Grunde gelegen. Ein Fest wäre dem Brief zufolge zwar möglich gewesen: unter anderem mit geringerer Teilnehmerzahl und aufgeteilt auf verschiedene Räume. „Allerdings ohne eine Garantie der Genehmigung und im Unklaren, was am 16. Januar 2021 wieder oder noch gehen wird“, heißt es weiter.