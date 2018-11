Aurelia Stelling und Peter Rücknagel improvisieren gemeinsam die passenden Schritte. (Vasil Dinev)

Von außen wirkt der Salon del Norte wie eine große Laterne, in der statt einer Kerze ein Kronleuchter scheint. Die Fenster des Tanzsaals sind hoch genug, sodass seine mit Stuck verzierten Decken auch vom Garten zu erkennen sind. Dort, im Dunkeln, steht Christine Jacob auf dem feuchten Rasen und blickt auf ihr Zuhause: unten ihr Tangosalon, oben ihre Wohnung. Seit 18 Jahren lebt und unterrichtet sie hier.

Der Weg aus dem Garten zum Saal führt durch einen kleinen Raum im Keller mit Bänken, auf denen einige Tänzer ihre Schuhe wechseln. Es ist Montagabend und wie an fast jedem Abend bedeutet das für Jacob, eine Tangogruppe anzuleiten. Die zierliche Frau steigt schnell die Stufen der Holztreppe hoch ins Erdgeschoss in den Flur, der dank seiner hohen Decke und den mächtigen Türzargen einer Lobby gleicht. Jacob hat ein altes Fotoalbum herausgekramt, sie hat festgehalten, wie das alte Fachwerkhaus ihrer Tante nach und nach zu einem Tanzstudio mit Wohnung wurde.

Der Stil des Hauses erinnerte sie an den der Wohnungen, die sie in Argentinien gesehen hatte. Drei Jahre lang hat es gedauert, bis alles fertig war. Der Betrieb der Tanzschule hat schon früh angefangen, also habe sie immer alles entstauben müssen, sagt Jacob. 1985 gründete sie ihre erste Schule, 15 Jahre später öffnete sie in Vegesack den Salon del Norte, der wie ein Ort der Begegnung wirkt.

Mit Gefühl und Improvisation

Die Klingel läutet, Tänzer kommen herein. Du hast die Fotos noch?, fragt ein Herr, als er das Album in ihren Händen entdeckt. Eine herzliche Umarmung, ein kurzer Plausch, schnell umziehen und dann endlich: Tango. Wandleuchten, Kerzen und ein Lichtschlauch tauchen den Saal in ein schummriges Licht. Die bemalte Decke, die holzverkleideten Wände: Der Raum wirkt wie die Kulisse eines Traums. Man sieht gerade so viel, dass man Gesichter und Möbel klar erkennt, und doch so wenig, dass der Fantasie noch genug Platz bleibt, um die dunklen Winkel mit Geschichten zu füllen.

Zwei Paare tanzen bereits. Die Klänge eines Bandoneons füllen den Raum und mischen sich mit dem leisen Schleifen von Schuhsohlen über das Fischgrätparkett. Dieses reagiert hin und wieder mit einem Knatschen auf die Schritte der Tänzer. Wieder geht die Klingel und weitere Tänzer betreten den Saal. Schließlich haben sich fünf Paare gefunden. Die Musik ist in den Vordergrund gerückt, das Schleifen und Knatschen kaum noch zu hören. Es gibt keinen offiziellen Beginn, keine Ansprache von Christine Jacob. Getanzt wird Tango Argentino – ohne feste Choreografie, sondern mit Gefühl und Improvisation.

„Es dürfen keine Schritte auswendig gelernt werden“, sagt Peter Rücknagel. Seit knapp acht Jahren tanzt er Tango, seine heutige Partnerin, Aurelia Stelling, erst seit wenigen Monaten. Sie stehen sich gegenüber, heben die Arme zu einem Bogen und bewegen sich aufeinander zu, bis Stellings rechte Hand sicher in Rücknagels linker liegt und ihre linke Hand auf seinem Schulterblatt ruht. Eine unvollendeten Umarmung. So stehen sie da und warten auf den richtigen Takt.

„Es ist eine schöne Begegnung“, sagt Jacob über den Tango. „Die Sinnlichkeit ist immer da.“ Sie steht am Rand des Saals, verschränkt die Arme und beobachtet die Bewegungen ihrer Schüler. Sieht Jacob etwas, das nicht stimmt, stellt sie sich neben das Paar und möchte den Schritt noch einmal sehen. „Das ist ein ganzer Takt, der möchte, dass du dich hinstellst“, sagt sie zu einem Tänzer und stellt ein Fuß stampfend neben den anderen. Sie ruft Sätze wie „Achse, Achse!“ und „Nee, nee, das ist ein Dreiviertel“. Oder sie fasst eine Tänzerin mit beiden Händen an der Hüfte und korrigiert: „Und da bist du zu schnell“.

Jacob hat ihre Tänzer im Blick, dabei hilft ihr der große Spiegel an der Wand. Und die Erfahrung. Jacob hat in den 1980er-Jahren mit dem Tango begonnen. Die Leidenschaft für den Tanz lodert bis heute in ihr.

Aurelia Stelling trägt ein leichtes Minikleid und rote Stilettos, deren Absätze kaum den Boden berühren, während Rücknagel Stelling über das Parkett führt. „Zu führen bedeutet, den Akzent zu setzen, aber den Schritt nach vorne muss die Frau selbst machen“, sagt er. Für Stelling ist Tango wie ein Gemälde: „Der Mann ist der Rahmen und die Frau das bunte Bild.“ Sie gleiten über den Boden, ihre Beine schlängeln sich umeinander, ohne sich zu verhaken, elegant landen die Füße dort, wo sie hin sollen. Je besser die Tänzer, desto flüssiger die Bewegungen. „Der Tango lebt von den Schritten“, sagt Jacob. „Er ist das schöne Gehen miteinander.“