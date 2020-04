Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise. (Christina Kuhaupt)

Im Geschäft ist es jetzt nach Ostern sehr ruhig. Das war zu erwarten, das ist immer so nach Feiertagen. Dafür drängeln sich die Nachrichten im E-Mail Postfach. Vor allem Nachfragen von Bestellungen, denn der Postversand hat nicht so funktioniert wie erhofft. Zum Teil ist das richtig merkwürdig. Päckchen, die wir am Mittwoch vor Ostern abgeschickt haben, sind rechtzeitig am Sonnabend bei den Empfängern gewesen. Aber von den 14 Bestellungen, die schon am Montag losgeschickt wurden, haben nur acht noch vor Ostern ihr Ziel erreicht.

Das ist natürlich ärgerlich für die Kunden. Anderseits: Bei der Post arbeiten auch nur Menschen, die plötzlich mit unerwartet viel Versandstücken hantieren müssen. Es geht uns doch ähnlich: Die rund 80 Päckchen, die wir gewöhnlich für unsere Kunden rund um Weihnachten verschicken, machen uns weniger Arbeit, als jetzt der Aufwand, knapp 40 Päckchen auf den Weg zu bringen, auf die wir nicht vorbereitet waren.

Was auch neu für mich ist: Durch den Onlineshop haben wir jetzt ganz viele Kleinbeträge im Zahlungseingang auf dem Konto, die nun alle durch die Buchhaltung müssen. Das ist ebenfalls noch mal zusätzlicher Aufwand. Sonst haben wir ja einfach nur die Abrechnung der Tageskasse.

Was den übrigen Papierkrieg betrifft, vom Kurzarbeitergeld über die vorige Woche beantragten Landeshilfen bis zur Versicherung des Betriebs gegen Epidemien, habe ich mir vorgenommen, mir in den nächsten zehn Tagen noch keine Sorgen zu machen. Bringt ja nichts. Allerdings rückt das Monatsende kontinuierlich näher und dann wird wieder viel abgebucht. Hoffen wir das Beste.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann