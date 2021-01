Landgericht Bremen, kurz vor der Urteilsverkündung in Saal 231: Einer der Angeklagten im Gespräch mit seinem Verteidiger. (Ralf Michel)

Nicht nur die Strafprozesse, sondern auch alle anderen Bereiche des Amtsgerichts waren von Corona betroffen. Zivilabteilung, Familienabteilung, Insolvenzabteilung, Nachlassabteilung, Zwangsversteigerungsabteilung..., zählt Gerichtssprecherin Cosima Freter auf. Nicht zu vergessen das Grundbuchamt, das Registergericht und die Gerichtsvollzieher. Sie alle hätten aber Strategien entwickelt, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.

In der Zivilabteilung etwa konnten Verhandlungsausfälle häufig durch schriftliche Vergleichsvorschläge kompensiert werden, berichtet Freter. In der Familienabteilung wurden technische Verfahrensmöglichkeiten ausgeweitet, wie etwa die Videoanhörung, die zuvor nicht genutzt wurde. Auch in der Insolvenzabteilung wurden vermehrt die Möglichkeiten des schriftlichen Verfahrens und des elektronischen Schriftverkehrs genutzt. Die befürchtete Antragswelle ist bislang ausgeblieben, auf den 2021 erwarteten Anstieg habe man sich durch interne Personalverschiebungen vorbereitet.

Anträge zum Grundbuchamt können unverändert in der Eingangsstelle abgegeben werden. Die Antragstelle selbst ist aufgrund der nicht coronakonform nutzbaren Räumlichkeiten jedoch geschlossen. Anträge, die ohne Beteiligung eines Notars gestellt werden können, müssen daher schriftlich eingereicht werden. Akteneinsicht ist nach Terminvereinbarung möglich.

Eine echte Herausforderung seien die notwendigen Schutzmaßnahmen bei den Versteigerungen gewesen. „Zum Teil wurden Versteigerungstermine unter Nutzung des Wartebereichs durchgeführt, damit alle Interessent/innen Platz finden konnten.“ Es habe aber auch Versteigerungstermine gegeben, die aufgrund zu großen Interesses abgebrochen oder bereits im Vorfeld abgesagt werden mussten, da die Räumlichkeiten des Amtsgerichts nicht ausreichend waren. Inzwischen finden Zwangsversteigerungen auch im Konzerthaus „Glocke“ statt.