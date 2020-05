An Bremer Schulen gibt es mittlerweile acht Corona-Fälle (Arne Dedert / dpa)

Die Zahl der Corona-Infektionen und Kontaktpersonen an Bremer Schulen ist gestiegen. Mit Stand von Dienstagabend gab es nach Angaben der Gesundheitsbehörde acht bestätigte Corona-Fälle an Schulen und elf betroffene Schulen. An den Schulen ohne bestätigte Fälle seien Kontaktpersonen ermittelt worden, weshalb das Gesundheitsamt mit diesen Einrichtungen Kontakt aufgenommen habe.

Damit ist die Zahl der Fälle an Schulen von einem Tag auf den nächsten gestiegen: Am Montag wurden vier infizierte Schüler in Bremen gemeldet, fünf Schulen waren betroffen, weil es dort Fälle oder direkte Kontaktpersonen gab.

„Wir haben keine Cluster, es gibt keine Ausbrüche an Schulen“, betont Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde mit Blick auf die aktuellen Zahlen. Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen lasse sich zudem sagen, dass die Infektionen wahrscheinlich außerhalb der Schulen stattgefunden hätten.

In Bremer Kitas wurden der Behörde am Dienstag keine neuen Fälle bekannt.