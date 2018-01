Symbolbild (Sarah Rauch)

Eine elf Jahre alte Schülerin ist bei einem Unfall in der Östlichen Vorstadt in Bremen am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Schülerin gegen 7.50 Uhr im Bereich Stader Straße und Bei den Drei Pfählen über eine rote Ampel gelaufen. Vermutlich habe sie versucht, eine an der Haltestelle Bei den Drei Pfählen stehende Straßenbahn zu erreichen, teilte die Polizei mit.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Bismarckstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit seinem Auto die Schülerin. Das Mädchen war nicht mehr ansprechbar und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Zeugin des Unfalls erlitt einen Schock und musste von den Rettungskräften versorgt werden. (wk)