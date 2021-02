Elisabeth Motschmann wird im Herbst aus dem Bundestag ausscheiden. (imago)

Die CDU-interne Konkurrenz um die Bremer Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl im September ist entschieden. Die amtierende Abgeordnete Elisabeth ­Motschmann zieht ihre Bewerbung zurück. Damit ist der Weg frei für den Vorsitzenden der Bürgerschaftsfraktion, Thomas Röwekamp. Zwischen ihm und der 68-Jährigen hätte es am 15. März bei einer Landes­delegiertenversammlung eine Kampfabstimmung geben sollen. Dieses Szenario tritt nun nicht mehr ein. Voraussichtlich wird Röwekamp an diesem Tag der einzige Bewerber sein, nachdem sich der CDU-Landesvorstand bereits Mitte Dezember für den 54-jährigen Juristen als Listenführer ausgesprochen hatte.

Ihren Verzicht auf die Kandidatur erklärte Elisabeth Motschmann am Sonntag in einem Brief an den Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder. „Ich erlebe, wie die Kampfkandidatur zwischen Thomas Röwekamp und mir die Partei spaltet“, heißt es in dem Schreiben. „Wie wir aus schmerzlichen Erfahrungen der vergangenen Jahre wissen, tut das der Bremer CDU nicht gut, denn Wahlen können wir nur geschlossen gewinnen“. Motsch­mann kündigte an, ihr Bundestagsmandat bis zum Herbst „gewissenhaft und mit gewohntem Einsatz“ auszuüben.

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER vermittelte ­Motschmann den Eindruck, dass sie nicht mit der Entwicklung hadert. „Ich habe ein unglaublich spannendes, schönes politisches Leben hinter mir, und ich möchte den Blick darauf nicht mit Vorwürfen überschattet sehen“, sagte sie. In ihrer verbleibenden Zeit im Bundestag werde sie sich intensiv für den Neustart der Kulturszene einsetzen.

Dass sich Elisabeth Motschmann gerade jetzt zum Rückzug entscheidet, kommt nicht von ungefähr. Aktuell finden in den CDU-Stadtbezirksverbänden die Delegiertenwahlen für die Versammlung am 15. März statt, in mehreren wichtigen Verbänden liegen die Ergebnisse bereits vor – und sie sehen nicht gut aus für die amtierende Abgeordnete. Zumeist wurden Gefolgsleute von Thomas Röwekamp nominiert. Selbst in Motschmanns Hochburg Schwachhausen ergibt sich ein gemischtes Bild, nur gut die Hälfte der dort gewählten Delegierten gehört zu ihrem Lager. Vor diesem Hintergrund schwanden Motschmanns Aussichten zusehends, sich doch noch gegen Röwekamp durchsetzen zu können. Mit ihrem jetzt vollzogenen Schritt kommt sie einer sich abzeichnenden Niederlage am 15. März zuvor.

In einem Brief an die rund 2000 CDU-Mitglieder in Bremen und Bremerhaven begrüßte Landeschef Carsten Meyer-Heder Motschmanns Entscheidung, der Partei eine Kampfabstimmung um die Bundestags-Spitzenkandidatur zu ersparen. „Das Wohl der Partei ist ihr wichtiger als die Fortsetzung ihrer Karriere im Bundestag“, lobte Meyer-Heder das Einlenken der amtierenden Abgeordneten.

Er dankte ihr für „erfolgreiche Arbeit, die ihr große Anerkennung sowohl in Bremen als auch in der nationalen und internationalen Politik eingebracht“ habe. Von Motschmanns „exzellenter Vernetzung“ in Bremen und Berlin habe das kleinste Bundesland stets profitiert. Die 68-Jährige stehe „für eine aufgeklärte und wertkonservative CDU mit starken Wurzeln im christlichen Glauben“. Sie habe sich in „besonderem Maße für die Rolle der Frau in Politik und Gesellschaft starkgemacht. Es ist an uns, ihr politisches Erbe zu bewahren“, so Meyer-Heder in seinem Schreiben.

Fragt man in der Partei auf der Funktionärsebene, wie Motschmanns Schritt aufgenommen wird, so ist aus den Statements vor allem Erleichterung herauszuhören. Das Tauziehen um die Bundestagskandidatur wurde dort zunehmend als Belastung für die CDU empfunden. „Hut ab, das ist dem Parteifrieden sicher zuträglich“, sagte die Vegesacker Stadtbezirksvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Silvia Neumeyer. Ähnlich äußerten sich andere Vertreter aus den Parteigliederungen.

Der CDU-Ehrenvorsitzende Bernd Neumann, ein langjähriger Weggefährte der 68-Jährigen, bezeichnete Motschmanns Verzicht als „honorigen Schritt“, der „wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt“ getroffen worden sei. Wie Neumeyer hob auch Neumann die Verdienste hervor, die sich Motschmann in Berlin um das kleinste Bundesland erworben habe.

Zur Sache

Elisabeth Motschmann hat während ihrer politischen Laufbahn zahlreiche Partei- und öffentliche Ämter bekleidet. Allein 22 Jahre lang war sie stellvertretende Vorsitzende der Landes-CDU. Von 1991 bis 1999 sowie von 2007 bis 2013 gehörte sie der Bürgerschaft an, ab 2003 war sie vier Jahre lang Kulturstaatsrätin. 2013 kandidierte sie erstmalig für den Bundestag und erlangte über die Landesliste ein Mandat, das sie 2017 verteidigte. Aktuell ist Elisabeth Motschmann kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.