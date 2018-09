Auch die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich zum Schulkonsens .geäußert (Sebastian Gollnow/dpa)

Der Zentralelternbeirat (ZEB), in dem Eltern von Schulkindern organisiert sind, begrüßt, dass SPD, CDU, Grüne und Linke einen neuen Schulkonsens angekündigt haben. Der Konsens besagt im Wesentlichen, dass am Bremer Schulsystem aus Oberschulen und Gymnasien in den kommenden Jahren nicht gerüttelt werden soll und es bei der Inklusion bleibt.

Zudem sind sich die Parteien einig, dass die Ausgaben für Bildung auf das Niveau von Hamburg und Berlin angehoben werden und ein Qualitätsinstitut für Schulen entstehen soll. Diese Ziele hält der ZEB für richtig: Es seien „mehr als nur kleine Schritte in die richtige Richtung“, heißt es in einer Mitteilung.

Kritik kommt allerdings an einem Ziel, das nicht Teil des Konsens ist, aber von der CDU genannt wurde: Die Rückkehr zu G 9 an Gymnasien, also 9 statt 8 Jahre Zeit bis zum Abitur. Der ZEB hält G 9 ebenfalls für das bessere System, betont aber, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine Umstellung: Die Schülerzahl wachse ohnehin, für eine Rückkehr zu G 9 müssten zusätzlich Klassenräume für mehr als 1000 Schüler geschaffen werden.

Auch die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich zum Schulkonsens geäußert: Die Einigung zeige einige Perspektiven auf, die das Bremer Schulsystem voranbringen könnten, sagt GEW-Sprecher Christian Gloede: „Entscheidend ist aber, was von all den guten Vorsätzen, die im Konsens vereinbart wurden, nun auch in den Schulen ankommt.“ Die schon lange von der GEW geforderte Angleichung der Bildungsausgaben sei maßgeblich. Ein weiteres Vertagen notwendiger Mehrausgaben sei nicht mehr hinnehmbar.