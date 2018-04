Inklusion in der Kritik: Das Gymnasiums Horn hat gegen die beabsichtigte Einrichtung einer Inklusionsklasse geklagt. (dpa)

Im Konflikt um die Einrichtung einer Inklusionsklasse am Gymnasium Horn haben sich die Elternvertreter zu Wort gemeldet. In einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung von Schulverein und Elternsprechern bringen sie ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Ausdruck, „Kinder mit dem Förderbedarf Wahrnehmung und Entwicklung am Gymnasium Horn so gut zu beschulen, wie es möglich ist“. Sie knüpfen daran allerdings eine Reihe von Bedingungen. So müsse der Start des Projektes um mindestens ein Jahr verschoben werden. In dieser Zeit solle die Bildungsbehörde unter anderem die räumlichen Voraussetzungen für die Teilnahme geistig und körperlich behinderter Kinder am Regelunterricht schaffen.

Auch wird gefordert, rechtzeitig das notwendige Fachpersonal einzustellen und den vorhandenen Pädagogen Weiterbildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Für das kommende Schuljahr erwarten die Elternvertreter, dass die Kapazität des fünften Jahrgangs auf sechs Klassenverbände mit insgesamt 180 Schülern erhöht wird, um das „Überangebot von Schülerinnen und Schülern“ bewältigen zu können. Die Erklärung schließt mit dem Appell: „Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb muss gewährleistet sein, dass sowohl den W+E-Kindern, aber auch allen anderen Schülerinnen und Schülern die nötige Sorgfalt und Verantwortungsbereitschaft entgegengebracht wird.“ Das Kürzel W+E steht für Beeinträchtigung im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung.