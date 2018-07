Das in Bremen-Hemelingen tot aufgefundene Paar hat sich den Ermittlungen zufolge bei einem Streit gegenseitig mit einem Messer verletzt und ist deshalb ums Leben gekommen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Bremen am Freitagvormittag mit. Demnach gebe es keine Hinweise für eine Beteiligung eines Dritten.

Der 30 Jahre alte Mann und die gleichaltrige Frau hatten sich kürzlich getrennt. Der genaue Ablauf des Geschehens lasse sich auch anhand der Obduktionen nicht aufklären, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Claudia Kück, mit. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Verletzungen, die sich beide im Streit zugefügt hatten, zum Tod führten.

Die besondere Tragik an dem Familiendrama in Hemelingen: Alle drei Kinder befanden sich während der Tat offenbar in der Wohnung, sie haben die Leichen der Eltern entdeckt. Die Geschwister sind unter zehn Jahre alt. Der Notruf hatte die Polizei am Mittwochmorgen erreicht. Ein kleines Mädchen hatte ihn abgesetzt.

Der Kinder- und Jugendnotdienst des Bremer Jugendamtes sorgte am Mittwoch zunächst für die drei Kinder. Sie sollen nach Möglichkeit in einer Pflegefamilie untergebracht werden.

(cah/sad)