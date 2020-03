Eine junge Mutter war wegen gemeinschaftlicher Verletzung der Fürsorgepflicht angeklagt. (China Hopson)

Die Aussicht, sich in einer öffentlichen Verhandlung vor Gericht verantworten zu müssen, scheint der Angeklagten dann doch nicht behagt zu haben: Einen Tag vor dem anberaumten Prozesstermin am Amtsgericht Bremen am Dienstag hat eine junge Mutter ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl zurückgenommen. Sie war wegen gemeinschaftlicher Verletzung der Fürsorgepflicht angeklagt.

Die Frau ist Mutter einer zur Tatzeit dreijährigen Tochter. Diese Tochter soll laut Amtsgericht im Einverständnis der Angeklagten in der Wohnung des Vaters aufgewachsen sein. Den Eltern wurde vorgeworfen, ihrer Fürsorgepflicht für das Kind nicht nachgekommen zu sein. Beide sollen sich nicht ausreichend um die Pflege, Hygiene und Entwicklung des Kindes gekümmert haben.

Mehr zum Thema Sprengstoff, Totschlag, Grab für Ex-Frau Das war das Gerichtsjahr 2019 in Bremen Allein im Jahr 2019 sind in Bremen mehr als 3600 Strafverfahren beendet worden. Viele Verfahren ... mehr »

Als das Jugendamt sich einschaltete und das Kind in Obhut nahm, sollen dessen Haare verfilzt und die Windel übervoll gewesen sein. Ein eigenes, nutzbares Bett oder Spielzeug für das Kind habe es nicht gegeben, zudem soll die Wohnung erheblich verdreckt gewesen sein, heißt es von Behördenseite.

Vater und Mutter wurden angezeigt, gegen beide erließ die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über jeweils 90 Tagessätze zu zehn Euro. Während der Vater die Strafe akzeptierte, legte die Mutter Einspruch dagegen ein, womit der Fall vor Gericht gelandet wäre. Der Frau wurde kein aktives Handeln gegen das Kind vorgeworfen, sondern, dass sie es bei dem Vater gelassen hatte, ohne zu kontrollieren, ob es der Dreijährigen dort gut ging. Dem Jugendamt habe sie die Existenz des Kindes sogar verschwiegen.

Durch die Rücknahme des Widerspruchs war eine Gerichtsverhandlung nicht mehr notwendig. Sobald die Frau die 900 Euro gezahlt hat, ist der Fall abgeschlossen.