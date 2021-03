Für die ersten drei Monate des Jahres werden Eltern in Bremen die Kita-Beiträge erstattet. Einige Eltern wollen das Geld nun an Familien in Not spenden (Caroline Seidel / dpa)

Der Senat hat beschlossen, Eltern die Kita-Beiträge für die Monate Januar bis März zu erstatten, weil es in der Pandemie häufig Betreuungseinschränkungen gegeben hat. Einige Eltern von Krippenkindern, die real keine Einschränkungen erlebt haben, wollen das Geld, das sie von der Stadt zurückbekommen, nun an Familien in Not spenden.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Miriam Rothmund, Mutter von zwei Kindern in Bremen-Mitte. „Unser anderthalbjähriger Sohn geht in eine Krippe, und in seiner Gruppe sind nur neun Kinder. Für ihn war und ist die Betreuung also im Modus der Notbetreuung gar nicht eingeschränkt, er konnte ganz normal zur Kita gehen“, schildert sie. „Ich bekomme jetzt also von der Stadt eine Entschädigung für eine Leistung, die ich die ganze Zeit bekommen und auch in Anspruch genommen habe“, sagt die 39-jährige Rechtsanwältin. Deshalb wolle ihre Familie die erstatteten Gelder – in ihrem Fall 430 Euro pro Monat – an bedürftige Familien in Bremen weitergeben.

Miriam Rothmund wendet sich in einem Brief an Bremer Kita-Eltern und ruft sie auf, ihrem Beispiel zu folgen und einen Teil oder die komplette Summe der erstatteten Beiträge zu spenden, gern mit dem Verwendungszweck „Bremer Familien helfen Bremer Familien“. Dazu hat Miriam Rothmund sich beim Familiennetz Bremen Rat geholt, welche lokalen Hilfsorganisationen man mit dieser Aktion unterstützen könnte. Sie nennt die Kindergeldstiftung, mehrere Bremer Frauenhäuser und den Freundeskreis Bremer Kinder in Not als Beispiele für Organisationen, an die Eltern das Geld spenden könnten. Zugleich ermuntert sie Eltern dazu, sich ihre eigenen Gedanken zu machen und sich zu informieren, an welche Initiativen – vielleicht im eigenen Stadtteil – sie die Kita-Gebühren gern weitergeben würden.

Die Initiative wird von der Zentralelternvertretung der Bremer Kita-Eltern (ZEV) unterstützt, sagt Petra Katzorke: „Wir hatten auch schon über etwas ähnliches nachgedacht, waren aber nicht so schnell und freuen uns nun über die Initiative von Miriam Rothmund.“ Die ZEV verschickte den Brief der Initiatorin an Eltern, das Familiennetz Bremen informiert darüber auf seiner Webseite. Mit ihrem Aufruf richtet sich Miriam Rothmund an Eltern, die das Geld aus der Kita-Rückerstattung nicht dringend selbst brauchen. „Wir sind anders als viele andere nicht in Kurzarbeit, und ich hatte keine Gehaltseinbußen“, sagt die 39-Jährige. „Da fühlt es sich ein bisschen komisch an, dass wir noch Geld on top bekommen.“ Die Anwältin nahm Kontakt zu mehreren Bremer Hilfsorganisationen auf. „Die Organisationen haben sich total gefreut, die Leitung eines Frauenhauses hat mir zum Beispiel erzählt, wie groß die Not ist und dass in der Pandemie viele Beratungen nur schwer möglich sind. Das hat mich sehr bewegt.“