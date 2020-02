Kita-Frühstück wie auf diesem Foto gab es bei den "Wildzwergen" nur noch, weil die Eltern finanziell einsprangen. (Andreas Arnold/dpa)

Irgendwann war das Geld in der Kita „Wildzwerge“ so knapp, dass die Eltern aus eigener Tasche helfen mussten. Im November war die übliche Überweisung der Bildungsbehörde nicht eingegangen, mit der der Elternverein unter anderem die Betriebskosten bezahlt. Das gleiche passierte Mitte Januar. „Wir sind richtig ins Schwitzen geraten“, sagt Vorstand Benjamin Feth. Die kleine Einrichtung auf dem Stadtwerder beschäftigt drei Erzieherinnen, eine Freiwillige und zwei Springkräfte, 16 Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden dort betreut. Ohne das Geld des Bildungsressorts, sagt Feth, waren auch die Gehälter der Mitarbeiter gefährdet, es drohte die Schließung.

Bei 11.410 Euro liegt dieser monatliche Zuschuss laut Behörde, damit sollen unter anderem auch die Betriebskosten gedeckt werden. Dabei war die Kita „Wildzwerge“ längst nicht der einzige Elternverein, der mit fehlenden Überweisungen zu kämpfen hatte: Aus einem Schreiben des Verbunds Bremer Kindergruppen geht hervor, dass die Kita kein Einzelfall war. In der Nachricht wies der Dachverband der Elternvereine vergangene Woche darauf hin, dass die zuständige Behörde einen „Infobrief zu Abschlagszahlungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Kindertageseinrichtung“ versenden werde.

In dem besagten Brief, der dem WESER-KURIER vorliegt, erklärt die Behörde, dass für Elternvereine künftig eine monatliche Abschlagszahlung veranlasst wird. Schuld an der fehlenden Überweisung sei ein Personalengpass gewesen. Die bisher nicht überwiesenen Mittel, ergänzte der Dachverband in seiner Nachricht, sollten dann „zeitnah“ überwiesen werden. Gerate ein Verein trotz der neuen Vereinbarung in Existenznot, teilte der Dachverband mit, stehe ein Ansprechpartner im Bildungsressort zu Verfügung.

Feth und seine Kollegen hatten Ende des Jahres vergeblich versucht, einen Ansprechpartner zu erreichen. „Wir dachten erst, wir hätten einen Fehler gemacht, als das Geld nicht kam.“ Also versuchten sie mehrfach, die Bildungsbehörde zu erreichen: „Es ging niemand ans Telefon“, sagt Feth. „Das war viel schlimmer als das ausbleibende Geld.“ Die „Wildzwerge“ hat letztlich der Einsatz der Eltern gerettet: Sie streckten zum Jahresende knapp 7000 Euro vor, um ihre Kita zu retten. „Wir sind ohnehin oft knapp“, sagt Feth, weil in dem Naturkindergarten mehr Erziehende arbeiten als in anderen Kitas. Da sei eine ausbleibende Überweisung eine echte Krise. Am meisten gesorgt habe er sich um das Personal, dem sich die Eltern besonders verpflichtet fühlten.

Erst nach einigen Wochen sei überhaupt ein Kontakt mit der Behörde möglich gewesen. In einem Schreiben sagte ein Mitarbeiter dann die bereits vorgestreckten 7000 Euro zu, bevor der Restbetrag überwiesen wurde. Ein Telefonat mit der Behörde machte Feth hingegen unzufrieden: Der Sachbearbeiter habe gefragt, welchen Betrag er nun wohin überwiesen müsse. „Das war völlig konfus“, sagt der Vorstandschef des Elternvereins.

„Wir brauchen keine Briefe, wir brauchen das Geld“

Das Geld sei dann einige Tage später eingetroffen – "gefühlt hat es ewig gedauert", sagt Feth. Auch die Eltern hätten bisher alle ihr Geld zurückbekommen. Bei diesem Einzelfall blieb es allerdings nicht: Auch im Januar sei die Überweisung zur Monatsmitte ausgefallen, sagt Feth. Nach mehreren Beschwerden steuerte die Behörde nach, sendete unter anderem den genannten Infobrief. „Wir brauchen keine Briefe, wir brauchen das Geld“, sagt Feth. Auch wenn die Behörde inzwischen die Fehler ausgebügelt hat, ist er verärgert: "Wir geraten in extreme Schwierigkeiten, wenn das passiert."

Das Bildungsressort begründet die Verzögerungen mit Krankheitsfällen. Zwei Mitarbeiterinnen waren ausgefallen, deswegen sei es „vereinzelt dazu gekommen“, dass Anrufe nicht beantwortet wurden, sagt Sprecherin Annette Kemp. „Die Telefone wurden aber kurzfristig umgestellt.“ Nach den ersten Engpässen seien andere Behördenmitarbeiter eingesprungen, sodass das fehlende Geld im Dezember überwiesen wurde. Für das Jahr 2020 habe die Behörde deshalb das Infopapier zu den Abschlagszahlungen verschickt, auch die Dachorganisation sei informiert worden. Im Februar soll sich die Lage für die Elternvereine erneut verbessern: Mitte des Monats soll eine neue Kollegin in der Initiativberatung eingesetzt werden und sich um die Anliegen der Elternvereine kümmern. Wie viele Elternvereine tatsächlich von ausgebliebenen Überweisungen betroffen waren, konnte die Behörde nicht sagen.