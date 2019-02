Die Zentrale Elternvertretung (ZEV) appelliert an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), den Senat und die Bürgerschaft, sich mehr für die frühkindliche Bildung in Bremen einzusetzen. (Monika Skolimowska/dpa)

Die Zentrale Elternvertretung (ZEV) appelliert an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), den Senat und die Bürgerschaft, sich mehr für die frühkindliche Bildung in Bremen einzusetzen. „Weisen Sie die frühkindliche Bildung als einen realen politischen Schwerpunkt aus“, heißt es in einem offenen Brief der trägerübergreifenden Elternvertretung, der dem WESER-KURIER vorliegt. Darin beklagen die Eltern die prekäre Situation in Kitas und Krippen sowie bei der Nachmittagsbetreuung von Grundschülern.

„Es gibt zu wenige Plätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder“, heißt es in dem Schreiben. „Der Ausbau von Kindergartenplätzen kommt zu langsam voran, um allen Eltern eine passende Betreuung für ihre Kinder anbieten zu können.“ Demnach komme es immer wieder zu Einschränkungen und Ausfällen des Betreuungsangebots, auch Notdienste seien ein Problem. Zudem komme die inhaltliche pädagogische Arbeit durch die Personalknappheit zu kurz, was auch die Vorbereitung der Kinder auf die Grundschule erschwere.

"Ich bin sehr zuversichtlich"

„Wir fordern Sie auf, dafür zu sorgen, dass es zukünftig kein Makel im Lebenslauf bedeutet, in Bremen eine vor- und schulische Ausbildung genossen zu haben“, so die ZEV. Zwar habe die Bildungssenatorin bereits viel in die Wege geleitet, allerdings reichten die Schritte nicht aus, „um eine durchgreifende Verbesserung der Situation zu erreichen.“ Dazu müsse das Budget erhöht, die Erzieherausbildung müsse vergütet und der Erzieherberuf gesellschaftlich und finanziell aufgewertet werden. Die Bildungsbehörde ist laut Sprecherin Annette Kemp in engem Austausch mit der ZEV.

„Wir versuchen viel, setzen schon viel um, das reicht aber noch nicht“, sagt Kemp. „Deshalb bleiben wir dran.“ Das aktuelle Kita-Ausbau-Programm sei das Größte in der Geschichte Bremens, zudem gebe es unzählige Maßnahmen, um mehr Erzieher auszubilden und mehr Fachkräfte nach Bremen zu holen. Zudem versichert Senatorin Bogedan: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in ein paar Wochen verkünden können, in einem ersten Schritt besonders belastete Erzieherinnen und Erzieher besser zu bezahlen.“