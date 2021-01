Emma und Noah sind in Bremen beliebte Vornamen. (Patrick Pleul/dpa)

Die Spitzenreiter kommen einem irgendwie bekannt vor: Bei den beliebtesten Vornamen rangiert unter den Mädchen Emma ganz vorn, unter den Jungen Noah. Das geht aus der Vornamenstatistik des Standesamts Bremen-Mitte für das Jahr 2020 hervor. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Mädchennamen Ella, Emilia, Lina und Mila auf den weiteren Plätzen. Bei den Jungen liegt Elias auf dem zweiten Platz, dicht dahinter folgen Paul, Milan und Lian.

Im Deutschland-Vergleich liegt Bremen zumindest bei den Jungen im Trend der Zeit. Nach Kenntnis des Vornamen-Experten Knud Bielefeld landete Noah erstmals auch bundesweit an der Spitze und löste damit den bisherigen Langzeitersten Ben ab, der in Bremen den sechsten Platz belegte. Bei den Mädchen war laut Bielefeld bundesweit Mia der beliebteste Vorname. In Bremen reichte es für Mia nur für Platz acht hinter Maria und Lia.

Für Bremen hat Bielefeld keine Rangliste für 2020 erstellt. Seine Begründung: Für eine aussagekräftige Auswertung gebe es zu wenige Geburtsmeldungen. Eine etwas überraschende Feststellung, immerhin beurkundete das Standesamt Bremen-Mitte 5717 Geburten. Anders verhält es sich mit 2019, als Bielefeld in Bremen Lia (jetzt Platz sieben) und Finn oder Fynn (Platz elf) an der Spitze sah.

Zu einem ganz anderen Ergebnis kam indessen die Gesellschaft für deutsche Sprache, die 2019 bei den Jungen Mohammed vor Noah und Finn zum Sieger kürte und bei den Mädchen Emilia vor Hanna und Lina den ersten Rang zuerkannte. Nach der neuesten Statistik des Standesamts steht Muhammed auf Platz 31, Emilia auf Platz drei. Eine aktuelle Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache liegt noch nicht vor, in der Regel ist damit im Frühjahr zu rechnen.

In Sachen Namenstatistik hat das Standesamt auch noch andere Zahlen zu bieten: 3674 mal wurde nur ein Vorname vergeben, zwei Vornamen 1859 mal. Drei Vornamen kamen dagegen nur 171 mal zum Zuge, mehr als drei Vornamen gerade noch 13 mal.