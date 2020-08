Um das Verkehrschaos abzumildern, wurde die Emmastraße als Einbahnstraße ausgewiesen. (Symbolbild) (Albrecht-Joachim Bahr)

In einer konzertierten Aktion wird momentan in der Emma- und Schumannstraße daran gearbeitet, das von Anwohnern beklagte Verkehrschaos zu beseitigen. Das versichert Bernd Wurche vom Amt für Straßen und Verkehr.

Für voraussichtlich ein Jahr wird der Schwachhauser Ring gesperrt sein, weil Hansewasser dort den Abwasserkanal erneuert. Eigentlich sollte der Verkehr über Parkallee und Holler-Allee umgeleitet werden. Aber die Realität sieht anders aus. In einem Leserbrief beschrieb es Akif Hilal Öztürk so: „Wir hatten bereits befürchtet, dass sich die Autofahrer nicht an diese Umleitung halten werden, und so ist es auch gekommen. Die Folge ist ein Verkehrschaos auf der Emmastraße und in der Schumannstraße. Besonders die Kreuzung Emmastraße/Schumannstraße hat sich zu einem absoluten Nadelöhr entwickelt. Hupende Autos, aggressive Autofahrer, Rückstau und die Gefährdung von Fahrradfahrern, Fußgängern, (Schul)-Kindern und älteren Menschen sind die Folge“, zählt er auf.

Das Amt für Straßen und Verkehr hatte nun in der zweiten Augustwoche gemeinsam mit der Polizei und dem Ortsamt Schwachhausen/Vahr, einen Ortstermin in der Schwachhauser Heerstraße / Ecke Kirchbachstraße anberaumt und überzeugte sich mit eigenen Augen von dem Verkehrschaos. Inzwischen wurde veranlasst, dass es nicht mehr möglich ist, links in die Emmastraße hineinzufahren. Die Schranke, die jetzt den Weg versperrt, soll für ein Durchfahrtsverbot sorgen. Die Emmastraße ist somit als Einbahnstraße ausgewiesen. In die Schumannstraße kann zwar noch nach rechts abgebogen werden, das bringe den Autofahrern aber nichts, da sie so automatisch wieder auf der Schwachhauser Heerstraße landen, so Wurche. Damit solle erreicht werden, dass sie quasi in die Umleitung gezwungen werden.