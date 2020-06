Die Mensa der Universität Bremen ist nach wie vor geschlossen. Die in der Hochschule hat am Montag, 24. Juni, ihren Betrieb wieder aufgenommen. (Studierendenwerk Bremen)

Auf der Homepage des Studierendenwerks kann man anhand der regelmäßig dort aktualisierten 360-Grad-Aufnahmen verfolgen, wie „Emmy“ langsam Form annimmt. Derzeit wird am Rohbau des Erdgeschosses des neuen Wohnheims gearbeitet, voraussichtlich Ende 2021 sollen die ersten Studenten in die Max-von-Laue-Straße einziehen. Hauke Kieschnick, Geschäftsführer des Studierendenwerks, nannte das Ende 2019 begonnene Projekt bei der Verwaltungsratssitzung am Freitag, auf der er den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr präsentierte, „das anspruchsvollste Bauprojekt unserer Geschichte“. „Die 380 neuen Wohnplätze werden eine spürbare Veränderung mit sich bringen und unsere bestehende Warteliste mit rund 500 Studierenden weiter und deutlich entlasten“, sagte Kieschnick.

Insgesamt betreibt das Studierendenwerk im Moment elf Wohnanlagen mit 2011 Plätzen in Bremen und eine in Bremerhaven (106 Plätze). Hinzu kommen die neun Mensen und Cafeterien an den Hochschulen plus das Interimsangebot an der Hochschule der Künste. Beim Essensangebot habe man sich für mehr Nachhaltigkeit und Gerichte aus saisonalen und regionalen Produkten eingesetzt, sagte Kieschnick. „Dass unsere Betriebe als soziale Mittelpunkte der Hochschulen nun aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, schmerzt.“ Die dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen belaste der Arbeitsausfall. Als Folge der Pandemie rechnet das Studierendenwerk für das laufende Jahr mit deutlichen Einnahmeverlusten: durch die ausbleibenden Essensverkäufe in den Mensen, aber auch dadurch, dass die Mieteinnahmen sinken. Kieschnick erklärt das damit, dass in vielen Fällen Studentinnen und Studenten ihre Wohnungen kurzfristig gekündigt hätten, aber keine Nachmieter eingezogen sind. Zum einen, weil sie aus dem Ausland kommen und nach den Grenzschließungen nicht nach Deutschland einreisen konnten und können und zum anderen viele Bremer Studenten im Moment nicht umziehen wollen.