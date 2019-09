Der Performance-Künstler Patryk Rózycki ist Bremens aktueller Kunststipendiat. (Christina Kuhaupt)

Seit August ist Patryk Rózycki Bremer Kunststipendiat, nun neigt sich seine Zeit in der Hansestadt dem Ende entgegen. Am Dienstag hat der polnische Künstler nun die Ergebnisse seiner Arbeit mit einer Performance im Europa-Punkt vorgestellt.

Rózycki stammt aus Kolo, das zwischen Posen und Warschau liegt. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Danzig Malerei, sein Spezialgebiet ist der Bereich Neue Medien. Seit 2017 hat eine Assistentenstelle im Fachbereich Visuelle Kunst an der Universität in Danzig. Noch bis Ende Oktober wird er in Bremen weiter arbeiten. Das Bremer Kunststipendium wird von der Bremischen Bürgerschaft und der Bremer Heimstiftung an Künstlerinnen und Künstler aus Partnerstädten Bremens vergeben.

Emotionale Kunst, die Menschen berührt, das ist das Ziel von Rózyckis Arbeiten. Dafür malt, schreibt, fotografiert und zeichnet er und integriert schließlich die entstandenen Werke in Performances.