(Frank Thomas Koch)

Meterlange, helle Planen verhüllen die Wände in der Empfangshalle des Bremer Hauptbahnhofes. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude auf der Südseite der Gleise bekommt eine Radikalkur. „Es wurde damit begonnen, Mängel am Mauerwerk zu beseitigen“, sagt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Das seien beispielsweise Risse oder Abplatzungen im Putz, die in der Halle mit Ausgang zur Innenstadt aufgetreten seien. Für diese Arbeiten wurden Gerüste aufgestellt und Planen zum Schutz der Passanten angebracht, so die Sprecherin der Deutsche Bahn AG. Auch wenn die Planen und Fassadengerüste das Bild bestimmen, handele es sich „nur um eine Instandhaltung“, also um eine Renovierung. Die Maurer- und Malerarbeiten sollen voraussichtlich Ende Januar abgeschlossen sein. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr oder beim Service soll es laut dem Unternehmen nicht kommen. Zu den Kosten konnte die Sprecherin keine Angaben machen.