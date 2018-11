Das Landgericht Bremen (Karsten Klama)

Am Bremer Landgericht fallen die Urteile durchweg milder aus als im Bundesdurchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Volker Grundies, Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Allerdings bewegen sich die Bremer Urteile in allen untersuchten Deliktsfeldern im gleichen Rahmen wie die der Gerichtsbezirke in der niedersächsischen Nachbarschaft. Und sind bei weitem nicht die mildesten Urteile in der Republik. 1,5 Millionen Gerichtsentscheidungen hat Grundies für seine empirische Analyse untersucht, Urteile von Amts- und Landgerichten aus den Jahren 2004, 2007 und 2010 zu Raub-, Drogen- und Verkehrsdelikten, zu Gewalt und Beleidigung sowie Diebstahl. Als Grundlage hierfür dienten ihm Daten aus dem Bundeszentralregister.