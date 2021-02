Wen die Polizei in Elsfleth gestoppt hat, darüber wurde am Rande der Bürgerschaftssitzung gerätselt. (Karl-Josef Hildenbrand)

Nachts in der Wesermarsch

Es war der Aufreger schlechthin am Rande der Bürgerschaftswoche, eine parlamentarische Version des „Whodunit“-Krimi-Genres. Getuschelt wurde dabei über die Frage, welcher Bremer Politiker der Elsflether Polizei während der nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch in die Fänge geraten war. Auslöser der Spekulationen war eine offizielle Polizeimeldung vom vergangenen Wochenende. Demnach hatte eine Streife in der Nacht zu Sonnabend einen Autofahrer angehalten. Als ihn die Beamten auf die Ausgangssperre ansprachen, gab der Mann zunächst an, er wolle seinen Bruder aus Bremen abholen. Dann zückte er ein Dokument, das ihn als Mitglied einer Fraktion der Bremischen Bürgerschaft auswies – offenbar in der Hoffnung, sich auf diese Weise rechtlichen Unannehmlichkeiten entziehen zu können. Die Polizisten ließen sich davon nicht beeindrucken, sie schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Autofahrer. Wer war‘s? Inzwischen hat sich zumindest herausgestellt, dass es sich bei der Person nicht um einen der 84 Abgeordneten handelt. Vielleicht, so wird nun orakelt, war es einer der Fraktionsmitarbeiter – ein Teil von ihnen verfügt über Dienstausweise der Parlamentsverwaltung. Auch ein Deputierter könnte es gewesen sein. Diese Angehörigen ausschussähnlicher Fachgremien gelten rechtlich als Mitglieder der Fraktionen. Der Fall bleibt spannend.

Schlecht fürs Image

Die Bremerhavener müssen damit rechnen, demnächst im Fernsehen durch den Kakao gezogen zu werden, konkret in der RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“. In der Serie widmet sich der Comedian mutmaßlichen Fällen von Steuerverschwendung, nicht selten auf platt-populistischem Niveau. In einer der nächsten Folgen wird es um den geplanten Nachfolgebau für die „Seute Deern“ gehen, die gerade im Alten Hafen abgewrackt wird. Barth ist dort mit Carl Kau verabredet, dem früheren CDU-Bürgerschaftsabgeordneten, der sich seit einigen Jahren im Bund der Steuerzahler engagiert. Die durchschnittlich vier Millionen Zuschauer von „Mario Barth deckt auf“ werden wohl den Eindruck gewinnen, dass die für den Segelschiffneubau eingeplanten 47 Millionen Euro nicht sonderlich sinnvoll angelegt sind.

Comeback des Jahrhunderts

Die jüngste Folge der TV-Diskussionsrunde „Hart aber fair“ wird vielen Zuschauern lange in Erinnerung bleiben. Nicht weil sie politisch sonderlich brisant gewesen wäre, sondern wegen der herrlichen technischen Pannen. Inhaltlich ging es um die Frage, was aus der Reisesaison 2021 wird, doch das geriet fast zur Nebensache. Neben den drei Studiogästen waren Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Bergsteiger-Legende Reinhold Messner aus Bremen beziehungsweise Bozen zugeschaltet. Das Malheur begann, als das Bewegtbild aus Bozen einfror. Messner wirkte, als hätte ihn der Yeti in sein Fabelreich abberufen. Moderator Frank Plasberg fragte kurz in der Regie, ob die Leitung nach Bozen reparabel sei. Als das verneint wurde, ließ Plasberg vor laufender Kamera den Monitor mit dem Messner-Bild abräumen. Versehentlich zogen die Studiotechniker dabei auch Bovenschulte den Stecker. Als der Bürgermeister nach ein paar Minuten wieder auf dem Bildschirm erschien, kommentierte er euphorisch: „Das ist das Comeback des Jahrhunderts.“

In Amt und Würden

Im Eifer einer Bürgerschaftsdebatte hat Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ihre Kollegin für Soziales, Anja Stahmann (Grüne), versehentlich aus der Landesregierung katapultiert. In einer Rede zum „Aktionsplan Alleinerziehende“ sagte Vogt am Mittwoch: „Die Debatte ist übrigens viel älter, da war Anja Stahmann noch Senatorin!“ Irritierte Blicke im Plenum. SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör rief in den Saal: „Anja Stahmann IST Senatorin.“ Die offizielle Website der Landesregierung lässt keinen Raum für Zweifel: Güngör liegt richtig.