Stefan Menke (Foto: Dustin Weiss)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Mit vier Jahren, im Sommer 1974, hat mir meine Mutter das Radfahren auf der Rasenfläche vor dem Ambiente, direkt an der Weser, beigebracht. Im Sommer sind wir dann oft mit anderen Kindern zum Stadionbad gefahren. Mein erstes richtig cooles Rad habe ich mit sechs bekommen. Ein viel zu großes lila Bonanza-Rad war mein ganzer Stolz, und die typische Schaltknüppel-Dreigangschaltung habe ich anfänglich auch nachts im Traum ständig hoch- und runtergeschaltet.

Das aktuelle Fahrrad

Ich bin eher ein spontaner und individueller Typ, und von daher passt das Brompton gut zu mir. Mit dem Brompton kann man auch mal kurzfristig, dank des genialen Faltmechanismus, in den Bus, die Bahn oder in ein Taxi steigen. So ist man flexibel und kann je nach Wetter- oder Terminlage kurzfristig entscheiden, ob man alles oder nur Teilstrecken mit dem Rad fährt. Außerdem bin ich auch ein Genussmensch, und das Brompton S-6L bietet durch seinen Fahr- und Faltkomfort viel Zeit zum Genießen.

Das schönste Erlebnis

Das schönste Erlebnis mit meinem Brompton hatte ich im Sommer 2015 bei „unserer“ grandiosen Brompton National Championship hier in Bremen. Rund 300 Teilnehmern aus dem Bundesgebiet sowie aus England, Italien, Spanien, Belgien und den USA waren dabei. Selbst Andrew Ritchie, der Brompton-Erfinder, ließ es sich nicht nehmen, als Ehrengast aus London anzureisen und das Rennwochenende als einer der Hauptdarsteller mitzuerleben. Es war eine Veranstaltung mit nur strahlenden Gesichtern, und last but not least ziert seitdem ein Originalautogramm vom Großmeister mein Brompton.

Stephan Menke - Fahrrad-Serie - Draht & Esel (Christina Kuhaupt)

Die Vorgängermodelle

Meine Vorgängermodelle waren Hollandräder, und als Zweitrad nutzen meine Frau und ich ein Babboe-Elektro-Lastenrad, mit dem wir genialerweise unsere drei Kleinen (sechs Monate, zwei Jahre und vier Jahre) perfekt durch die Gegend fahren können.

Der letzte Diebstahl

Das Brompton kommt überall mit rein und hat somit die ideale Diebstahlsicherung. Der letzte Diebstahl ist zum Glück rund 20 Jahre her. Da wurde mir allerdings besonders dreist mein angeschlossenes Hollandrad in Schwachhausen aus dem Vorgarten geklaut.

Die Lieblingsstrecke

Eine meiner absoluten Lieblingsstrecken geht vom Weserwehr an der Weser entlang, durch die Pauliner Marsch am Sportgarten vorbei, dann am Weserstadion vorbei, immer an der Weser entlang an Martinianleger und Schlachte vorbei, bis zu den Rasenterrassen zwischen Steigenberger und Chilli-Club in der Überseestadt. Es gibt aber mindestens noch zehn weitere ähnlich doll geliebte Lieblingsstrecken.

Die am häufigsten gefahrene Strecke

Vom Peterswerder nach Tenever und zurück.

Der ausgefallenste Fahrradschmuck

Bike Balls sind sicherlich die kuriosesten. Mit diesem Fahrrad-Rücklicht in Gestalt eines rot leuchtenden Hodensacks fällt man auf. Und spätestens seit Oliver Kahns öffentlichem Statement wissen wir doch, dass wir Radfahrer auch alle Eier brauchen – insbesondere da draußen im Großstadtdschungel.

Der schlimmste Unfall

Ist mir vor rund 20 Jahren nach einem Werderspiel passiert. Ich wollte nach dem Spiel möglichst schnell von den Menschenmassen wegkommen, um freie Fahrt zu haben. Dabei bin ich sehr schnell den Radweg auf der Lüneburger Straße runtergedonnert. Ein Autofahrer hatte dieselbe Idee und kam sehr schnell aus einer Seitenstraße. Ich bin im großen Bogen und mit einem Salto über seine Motorhaube geflogen und konnte mich einigermaßen gut abrollen. Das Rad war noch in Ordnung, und ich hatte mir eine Rippe angeknackst.

Bromptonradfahrer sind …

... aus meiner Sicht überwiegend leidenschaftliche Radfahrer, die gerne individuell optimal ausgestattet, stilvoll und mit Liebe zum Detail die Herausforderungen des Großstadtdschungels auf dem Rad, im Sinne eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts, meistern. Außerdem sind sie sehr gesellig, wie auch unsere Bremer Bromptonrennen in den letzten Jahren gezeigt haben.

Ich fahre gerne Fahrrad, weil …

... es Spaß macht! Man ist immer hautnah im Geschehen, es lüftet den Kopf (Geist), man spürt seinen Körper und erhält sich eine Grundfitness, die im Allgemeinen nicht schaden kann.

Fahrradfahren in Bremen ist …

... wunderschön, weil in Bremen so ziemlich alles und jeder einfach mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Und dafür können viele schöne Radfahrpassagen in Bremen und umzu genutzt werden. Ich glaube fest daran, dass das Radfahren in Bremen in den nächsten Jahren noch mehr Spaß machen wird. Denn konkrete Projekte wie das „Fahrrad-Modellquartier“ in der Neustadt und der geplante „Fahrrad-Highway“ (Radschnellweg) von Farge nach Mahndorf werden bestimmt stark dazu beitragen. Und für mich persönlich ist Fahrradfahren in Bremen in diesem Jahr ganz besonders schön, weil ich endlich mal dazu kommen werde, mein eigenes Rennen mitzufahren.

Stephan Menke

ist 47 Jahre jung, Vater von fünf Kindern, wohnt im Peterswerder. Er ist unter anderem Miterfinder, Namensgeber und ehemals Mitorganisator der German Folding Bike Open (GFBO), eines Klapp- und Faltradrennens durch Bremens Innenstadt – www.foldingbike-race.de. Außerdem großer Werder-Fan und zur Zeit begeisterter Vertretungslehrer an einer Ganztagsgrundschule in Osterholz-Tenever.