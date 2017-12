Seit dem 27. November konnten Besucher von Nah und Fern den Weihnachtsmarkt und den Schlachtezauber genießen. (Frank Thomas Koch)

Es dürfte noch einmal so richtig voll werden in der Bremer Innenstadt. Denn nicht nur der letzte Tag zum Einkaufen vor dem Weihnachtsfest steht an diesem Sonnabend an. Auch für den Weihnachtsmarkt und den Schlachte-Zauber geht es in den Endspurt. Von 10 bis 21 Uhr kann ein letzter Glühwein getrunken oder eine Tüte gebrannte Mandeln gekauft werden.

Und der ein oder andere findet bestimmt noch ein Geschenk. Ohne es vor dem abschließenden Tag ganz genau sagen zu können, dürften es wie im Vorjahr wieder 3,5 Millionen Besucher gewesen sein, die in diesem Jahr über den Marktplatz und an der Schlachte schlenderten, sagt Tim Cordßen, Pressesprecher der Wirtschaftsbehörde, die für die Marktangelegenheiten zuständig ist.