Lena Kluge ist begeistert von der Power und der Dynamik, die sich in den Runden der Frauen entwickeln. (Christina Kuhaupt)

Steif soll es auf keinen Fall zugehen und elitär schon gar nicht. Das nimmt man Lena Kluge ab, die locker und mit leuchtenden Augen vom Aufbau eines „Ladies Circle“ in Bremen erzählt. Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Ehrenhaftigkeit, positives Denken und Vertrauen werden als Grundpfeiler dieser Service-Organisation für junge Frauen aufgezählt. „Wir engagieren uns für soziale Projekte und haben Spaß dabei“, beschreibt es die Initiatorin, die weitere Frauen in Bremen ansprechen möchte.

Lena Kluge ist vor drei Jahren aus beruflichen Gründen nach Bremen gekommen, sie arbeitet in Teilzeit als Professorin für Kommunikation an der privaten Apollon-Hochschule, einer staatlich anerkannten Fern-Hochschule für Gesundheitswirtschaft. Außerdem ist sie Diplom-Psychologin, Fachgebiet Motivationspsychologie, und arbeitet als selbstständige Beraterin, beispielsweise im Coaching für Führungskräfte, gibt Workshops und Seminare. Reisen ist ein Hobby, und Backen, womit sie die Kolleginnen und Kollegen erfreut.

Spannende Projekte

Aufgewachsen ist die 38-Jährige in Lübeck, ihr Studium führte sie nach Chemnitz, Trier und München und sogar nach New York, bevor sie in Hamburg promovierte und dort auch fast acht Jahre lebte. Von einer Freundin hatte sie bereits vom Ladies Circle gehört und war angetan von den „spannenden und interessanten Projekten“. Als sie nach Bremen umzog und keinen entsprechenden Verein fand, sagte sie sich: „Dann musst Du selbst einen gründen.“ Das könnte zeitintensiv werden, meinte die Freundin. Wurde es auch. Aber nach dem ersten Treffen im Mai dieses Jahres nahmen die Dinge ihren Lauf. Zwei Projekte hat die kleine Frauenrunde bereits unterstützt, die Vereinsgründung ist für kommendes Jahr geplant.

Ladies Circle ist eine internationale Service-Organisation junger Frauen von 18 bis 45 Jahren, die 1930 von „englischen Damen“ gegründet wurde, nach dem Vorbild der „Round Tables“-Männerrunden, mit denen man heute „in Freundschaft verbunden“ sei. In Deutschland gründete sich 1971 der erste Ladies Circle. Mittlerweile gehören etwa 1000 Mitglieder den bundesweit zehn Distrikten an. Katrin Schröder, die Distriktpräsidentin aus Jever, war dabei, als sich vier Bremerinnen im Mai zum ersten Mal trafen.

„Danach habe ich viele Anrufe bekommen“, erzählt Lena Kluge, die begeistert ist von den vielen tollen Frauen, die alle Lust hätten, sich zu engagieren, und motiviert seien, etwas zu machen. Bei den regelmäßigen Treffen jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat gehe es um gemeinsame Hilfsprojekte. Aber es sei ebenso wichtig, ein freundschaftliches Verhältnis zu finden und zu pflegen.

Die derzeit sechs Ladies im Alter von 25 bis 38 Jahren – neben Lena Kluge sind das Julia Scholtes, Anika Poppe, Sophie Eulitz, Sonja Simanic und Pia Jacobi – treffen sich privat bei einer von ihnen zu Hause, kommunizieren „sehr offen und ehrlich“. Eine lockere, entspannte Atmosphäre sei ihnen wichtig, „man freut sich aufeinander“. Man staune nicht schlecht, was manche Frauen alles bewerkstelligten mit Familie, Beruf und Engagement, sagt Lena Kluge. Immer wieder drehten sich die Gespräche um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, um Alltagsprobleme, Jobsuche, schlechte Bezahlung für Frauen.

Dreh- und Angelpunkt sind jedoch die Projekte und das gemeinsame Gestalten. Deshalb bringt die Mitgliedschaft auch eine gewisse Verpflichtung zur Teilnahme an den Treffen mit sich, von denen man aber durchaus auch aussetzen kann. Lena Kluge schwärmt von der Power und der Dynamik, die sich in den Runden ergebe. Das Schöne sei zudem, dass man sich die Projekte aussuchen könne, für die man sich engagieren möchte. „Unser Ziel ist es, regional zu helfen.“ Die Bremer Gruppe hat in diesem Jahr den Weihnachtspäckchenkonvoi unterstützt, der Geschenke von Kindern für bedürftige Kinder in entlegene Gebiete Osteuropas bringt. Mit einem Glühweinstand habe man am City Gate und im Viertel gemeinsam mit den Männern vom Round Table dafür gesammelt.

Offen für jede Interessierte

Für Lena Kluge ist zudem die internationale Vernetzung der Ladies Circle beeindruckend. Man finde weltweit einen Anknüpfungspunkt für Freundschaft und Hilfsbereitschaft und sei dabei frei von politischen oder religiösen Interessen. „Wir sind offen für jede Interessierte, egal welche Nationalität oder Berufsgruppe“, betont Kluge.

Schon der Gründungsprozess ist für die Initiatorin eine spannende Angelegenheit. Marketing, Buchhaltung, ein Logo entwickeln, Vereinsrecht und die Aufgabe als Kassenwartin – „da muss man sich durchbeißen“. Man lerne immer wieder Neues, jede kenne dann wieder jemanden, die weiterhelfen könne. „Man kann sich super vernetzen.“ Ein bisschen fühle sie sich mit 38 Jahren schon wie „die Omma“ des Klubs, aber erst mit 46 Jahren fliegt sie zwangsläufig raus. Dann könnte sie in den Tangent Club der älteren Frauen wechseln. Aber erst mal freut sie sich auf weitere Aspirantinnen für den Ladies Circle.

Weitere Informationen

Kontakt zu Lena Kluge per E-Mail an info.lc101@ladiescircle.de. Informationen gibt es auf www.ladiescircle.de.