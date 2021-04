Enge Angehörige von Schwangeren sollen bald geimpft werden. (Hannibal Hanschke/dpa)

Ab dem 15. April können enge Kontaktpersonen von Schwangeren Impftermine vereinbaren. Die Kontaktpersonen seien Teil der Priorisierungsgruppe zwei, heißt es in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde. In der Corona-Impfverordnung sei festgelegt, dass Frauen, die ein Kind erwarten, insgesamt zwei Menschen als enge Kontaktpersonen benennen dürfen. Diese Namen sollen schwangere Frauen ihren behandelnden Gynäkologen mitteilen. Die Ärzte tragen die Namen dann auf den dafür vorgesehenen Formularen des Gesundheitsamtes ein.

Für die Terminvergabe sollen die Frauen von ihren Gynäkologen Informationsschreiben mit Termin-Codes bekommen. Dass die Gynäkologen selbst impfen, sei nicht vorgesehen, da in der aktuellen Zeit Begleitpersonen nur in Ausnahmefällen in die Praxen kommen dürften. Die Impfung erfolge in den Impfzentren oder beim jeweiligen Hausarzt.