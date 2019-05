Die Würfel sind gefallen: Nun also wird der Investor Kurt Zech das Parkhaus Mitte kaufen und abreißen lassen. Der Beirat Mitte hat dafür ein enges Korsett an Forderungen aufgestellt. (Frank Thomas Koch)

Für viel Unmut hat auf der jüngsten Sitzung des Beirates Mitte die mangelnde Beteiligung an dem von Investor Kurt Zech geplanten Innenstadt-Coup zum Kauf und anschließenden Abriss des Parkhauses Mitte gesorgt. Die Mitglieder des Beirates fühlten sich von dem Ruck-Zuck-Verfahren, das noch vor der Bürgerschaftswahl über die Bühne gebracht werden soll, überrumpelt.

Unmittelbar vor der offiziellen Senats-Pressekonferenz reichten die Beiratsmitglieder nun ihren Beschluss nach, in dem betont wird: „Bei aller Kritik am Verfahren möchte sich der Beirat dem Verkauf nicht in den Weg stellen.“

Denn durch den Verkauf des Parkhauses Mitte könne sich eine Chance für eine positive Entwicklung der Innenstadt bieten. Die Beiratsmitglieder machen jedoch auch sehr deutlich, dass sie grundsätzlich einem Direktverkauf und einer freien Vergabe weiterhin kritisch gegenüberstehen. Vor dem Verkauf öffentlichen Grundes müsse immer eine Vergabe im Erbbaurecht eingehend geprüft werden. Das wäre auch hier sehr wünschenswert gewesen, scheinbar aber nicht der Fall gewesen, heißt es.

Für die weitere Entwicklung und Begleitung des Großbau-Vorhabens hat der Beirat nun ein detailliertes Korsett an Forderungen an den Investor vorgelegt. Darin heißt es unter anderem: Ein besonderes Augenmerk soll auf dem Wohnen liegen, das nicht zu hochpreisig sein dürfe. Ein Drittel der für das Wohnen vorgesehenen Bruttogeschossfläche müsse über 40 Jahre sozial gebunden werden.

Gegen monolithische Bauten

Ferner: Die künftigen Gebäudeensembles müssten nach außen orientiert sein und keine erneuten Rückseiten haben. Darüber hinaus seien Kleinteiligkeit und keine monolithischen Bauten ebenso wie eine soziale Infrastruktur zu schaffen sowie eine kulturelle Nutzung zu ermöglichen. Ausdrücklich erwünscht ist auch die Schaffung von nicht zweckgebundenen und nicht kommerziellen Begegnungsorten. Priorität in der Nutzung sollte also die Flexibilität haben. Stichwort Mobilität: Auch Radwegeverbindungen und gute Parkleitsysteme sollten bei dem Bauprojekt mitgedacht werden.

Mehr zum Thema Kommentar zu Bremens Innenstadt-Entwicklung Das Parkhaus-Mitte ist der Anfang Das Parkhaus-Mitte ist der Anfang. Weiteres wird folgen, wenn Kurt Zech seine Pläne für eine ... mehr »

Schließlich heißt es: „Der Klimawandel und die damit verbundene Zunahme von Extremwettereignissen stellen besonders Städte und ihre Bewohner vor große Herausforderungen. Die Schaffung von Belüftungsachsen, Grün- und Freiflächen sowie Einrichtungen für Niederschlagsversickerung und Retentionsflächen muss zwingender Bestandteil einer so umfangreichen Bauplanung im Stadtzentrum sein.“ Alle Wege auf dem Areal sollten im öffentlichen Eigentum verbleiben oder rückgekauft werden. Die abschließende Forderung lautet: „Der gesamte Prozess ist über seine Laufzeit mit einer hohen Transparenz in den Beirat und in die Stadtöffentlichkeit zu kommunizieren. Und: Der Beirat ist mit Stimmrecht an der Jury zu beteiligen.“