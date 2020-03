Der Mangel an entscheidenden medizinische Substanzen schränkt die Zahl der Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus ein. Es handelt sich um die Testflüssigkeiten, die bei den Abstrichen der Patienten den Nachweis für das Virus anzeigen, sogenannte Reagenzien. Alle drei Labore, die in Bremen aktuell den Virustest vornehmen, können aufgrund der weltweit starken Nachfrage ihre Reagenzien derzeit nur in kleineren Chargen und kurzen Abständen beschaffen.

Die in der vergangenen Woche vom Gesundheitsressort bezifferten 250 bis 300 täglichen Tests für Bremen sowie geschätzt noch einmal die gleiche Zahl mit Proben aus dem Umland können daher zumindest mittelfristig nicht beliebig erhöht werden. „Wir haben für diese Woche eine größere Menge Reagenzien erhalten, sodass es aktuell noch gut aussieht, ich wage aber keine Prognose für unsere Kapazitäten in der kommenden Woche“, sagt dazu Andreas Gerritzen, Geschäftsführer des Medizinischen Labors Bremen.

Gegenüber der Gesundheitsbehörde hat Gerritzen deutlich gemacht, dass sein Unternehmen noch keine behördliche Hilfe beim Einkauf benötigt. Der Hintergrund: Das Labor ist Teil eines größeren Verbundes, dass eine zentrale Beschaffung organisiert und die Verteilung an die einzelnen Standorte künftig selbst in die Hand nehmen will. „Die Logistik unseres Lieferanten war zum Beispiel einer der Gründe für den Engpass in der vorigen Woche“, sagt Gerritzen.

Für das Bremer Gesundheitsressort erklärt Lukas Fuhrmann, Sprecher von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke), dass man für die Beschaffungssituation bei den Reagenzien genauso wie bei der Schutzkleidung für das medizinische Personal in engem Austausch mit dem Bund und den anderen Bundesländern stehe. „Wir können die Labore hier jederzeit unterstützen, wenn es notwendig wird.“

Theoretisch wären aufgrund der Ausstattung der drei Labore mit Technik und Personal nach Angaben des Gesundheitsressorts bis zu 1800 Tests pro Tag möglich. Auch die eigens eingerichteten Corona-Ambulanzen in Bremen-Ost, am Messezentrum und ab April in Bremen-Nord könnten laut Bernhard aktuell mehr Patienten testen, als ihnen von den Hausärzten derzeit zugewiesen werden.

Die Zahl der Verdachtsfälle dürfte nach Angaben von Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Bremer Hausärzteverbandes, in naher Zukunft steigen. Seit voriger Woche hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Richtlinien hinsichtlich der Voraussetzungen für den Coronatest aufgeweicht, sodass mehr Menschen als bislang in die Ambulanzen überwiesen werden können.

Bislang mussten dafür neben den klinischen Symptomen von Covid-19 wie Husten und Fieber zusätzlich entweder der Kontakt zu einem anderen nachgewiesen erkrankten Patienten bestanden haben oder ein Aufenthalt in einem der benannten Risikogebiete vorliegen.

Diese letztere Bedingung ist seit 26. März gestrichen. Stattdessen reichen nun die Symptome, wenn der jeweilige Betroffen zugleich entweder einer Risikogruppe angehört oder im medizinischen Bereich tätig ist. Falls die notwendigen Laborkapazitäten vorhanden sind, empfiehlt das RKI sogar Tests für Patienten, die allein die typischen Symptome aufweisen.

„Vor allem die Testmöglichkeiten für unser eigenes Personal werden uns helfen“, sagt Mühlenfeld. Bislang konnten ohne die vorliegenden Bedingungen auch Praxisangestellte mit Krankheitssymptomen nicht getestet werden. Die Konsequenz: Ganze Praxen wurden vorsichtshalber geschlossen und fielen für die Versorgung der Patienten aus.

„Wenn wir nun testen dürfen, kann die hausärztliche Versorgung weiterhin einen Schutzwall für die Kliniken bilden“, beschreibt Mühlenfeld. Zugleich fordert er eine bevorzugte und damit schnellere Behandlung für das medizinische Personal. „Es kann nicht sein, das wir mehrere Tage auf Ergebnisse warten müssen und Praxen solange geschlossen bleiben.“

Fuhrmann bestätigt dieses Anliegen der Hausärzte und bezieht auch Mitarbeiter von Kliniken, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten in entsprechende Überlegungen ein. „Derzeit laufen Gespräche, welche Kriterien wir für bevorzugte Tests anlegen und wie wir das organisieren können.“