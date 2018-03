Keine Gelbfieberimpfung

Engpass im Gesundheitsamt

Kristin Hermann

Wer sich gegen Gelbfieber impfen lassen will, muss in eine andere Stadt fahren. Das Gesundheitsamt hat die Impfstelle derzeit geschlossen. Die FDP will wissen, ob es weitere Engpässe gibt.