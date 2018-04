Leben und Sterben im Hospiz

Sie wusste, dass sie sterben wird. Vielleicht morgen, vielleicht in ein paar Tagen. Zwölf Jahre hat Annegret Kutscha gegen den Krebs angekämpft, es mit einer Therapie nach der anderen versucht. Dann wollte sie nur noch eines: in Würde sterben. Doch kann es den guten Tod wirklich geben? Das Hospiz Brücke in Bremen-Walle will ihn möglich machen. Dies ist die Geschichte eines besonderen Hauses und der Menschen, die dort arbeiten.

