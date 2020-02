Die Schienen sind durch die Enrgleisung umgebogen. (Frank Thomas Koch)

Im Bahnhof Bremen-Neustadt sind am Dienstag mehrere Waggons eines Güterzuges entgleist, zudem wurde die Oberleitung beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Neun leere Waggons sprangen aus den Gleisen und richteten am Bahnhof Bremen-Neustadt schweren Schaden an, wie ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte. Wegen der Bergungsarbeiten bleibe die Bahnstrecke zwischen Bremen und Delmenhorst voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 6 Uhr gesperrt. Bei der Deutschen Bahn ist man hingegen vorsichtiger: "Eine Prognose zur Beendigung der Beeinträchtigungen kann derzeit nicht abgegeben werden", heißt es dort.

Bei Zügen der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen: So enden und beginnen Züge aus Hannover am Bremer Hauptbahnhof. Aus Richtung Norddeich Mole enden und beginnen die Züge in Hude. Die IC-Züge der Strecken Leipzig - Magdeburg - Hannover - Bremen - Emden werden über Osnabrück umgeleitet.

Die Waggons des entgleisten Güterzuges. (Frank Thomas Koch)

Auch bei der Nordwestbahn kommt es zu Ausfällen. Laut Website sind die Züge RE 19 und RB 58 Richtung Delmenhorst und RS 3 und RS 4 Richtung Hude von der Streckensperrung betroffen. "Ein Busnotverkehr konnte mit vier Bussen im Pendelverkehr eingerichtet werden, die an allen Bahnhöfen zwischen Bremen Hbf und Delmenhorst halten", heißt es bei der Nordwestbahn.

Der Güterzug kam mit 38 Schüttgutwaggons leer aus Oberhausen und sollte in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden, wie der Polizeisprecher sagte. Gegen 11.50 Uhr sprang aus noch ungeklärter Ursache ein Waggon aus den Schienen und brachte die nachfolgenden Wagen zum Entgleisen. Die Waggons rissen das Gleisbett auf und verbogen mit ihrer Wucht die Schienen. Mehrere Oberleitungsmasten wurden umgeknickt, die Bahnsteigkante wurde beschädigt.

Um das Ausmaß der Schäden zu erkunden, überflog die Bundespolizei die Unfallstelle mit einem Hubschrauber. Die Sperrung der vielbefahrenen Strecke traf auch zahlreiche Fußballfans, die auf der Anfahrt zum Pokalspiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Weserstadion am Dienstagabend waren.

+++ Dieser Text wurde um 16.38 Uhr aktualisiert +++