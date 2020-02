Am Dienstag entgleiste im Bahnhof Bremen-Neustadt ein Güterzug. (Frank Thomas Koch)

Nach dem Entgleisen eines Zuges im Bahnhof Bremen-Neustadt ist die Strecke zwischen Bremen und Delmenhorst weiter gesperrt. Die Sperrung werde bis mindestens Donnerstagmorgen dauern, hieß es von der Bahn in der Nacht. Bis zum Wochenende hoffe man, auf der gesperrten Strecke zwischen Bremen und Delmenhorst wenigstens ein Gleis wieder befahrbar zu machen, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch in Hamburg. Die Reparatur der Unfallstelle auf dem zweiten Gleis könnte mehrere Wochen dauern. Nach Angaben der Bundespolizei soll der am Dienstag entgleiste Güterzug am Mittwoch im Tagesverlauf geborgen werden.

Bei Zügen der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen. Die IC-Züge der Strecken Norddeich Mole - Emden - Bremen - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden werden teilweise zwischen Leer (Ostfriesl) und dem Hauptbahnhof in Hannover in beiden Richtungen umgeleitet. Die Halte Nienburg (Weser), Verden (Aller), Bremen Hauptbahnhof, Delmenhorst, Hude, Oldenburg, Bad-Zwischenahn, Westerstede-Ocholt und Augustfehn fallen laut Deutscher Bahn aus. Diese Züge machen Halt im Osnabrücker Hauptbahnhof.

Reisende von und nach Nienburg (Weser), Verden (Aller) und dem Bremer Hauptbahnof sollen nach Bahnangaben die Nahverkehrszüge zwischen Hannover Hauptbahnhof und Bremen Hauptbahnhof nutzen. Reisende von und nach Delmenhorst, Hude, Oldenburg, Bad Zwischenahn, Westerstede-Ocholt und Augustfehn sollen auf die Nahverkehrszüge zwischen Leer und Delmenhorst zurückgreifen.

Auch bei der Nordwestbahn kommt es zu Ausfällen. Laut Website fällt folgende Regio-S-Bahn aus:

RS3 von Oldenburg (07.40 Uhr) nach Bremen (08.18 Uhr)

Zu Teilausfällen kommt es bei den Verbindungen RS 3 Bad Zwischenahn - Bremen, RS 4 Nordenham - Bremen, RE 19 Wilhemshaven - Bremen und RB 58 Bremen - Osnabrück. Ein Schienenersatzverkehr von Delmenhorst bis zum Bremer Hauptbahnhof wird eingesetzt.

Die Waggons des entgleisten Güterzuges. (Frank Thomas Koch)

Verbogene Schienen

Der Güterzug kam mit 38 Schüttgutwaggons leer aus Oberhausen und sollte in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden, wie der Polizeisprecher sagte. Gegen 11.50 Uhr sprang aus noch ungeklärter Ursache ein Waggon aus den Schienen und brachte die nachfolgenden Wagen zum Entgleisen. Die Waggons rissen das Gleisbett auf und verbogen mit ihrer Wucht die Schienen. Mehrere Oberleitungsmasten wurden umgeknickt, die Bahnsteigkante wurde beschädigt.

Um das Ausmaß der Schäden zu erkunden, überflog die Bundespolizei die Unfallstelle am Dienstag mit einem Hubschrauber. Die Sperrung der vielbefahrenen Strecke traf auch zahlreiche Fußballfans, die auf der Anfahrt zum Pokalspiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Weserstadion am Dienstagabend waren.

+++ Dieser Text wurde am 5. Februar um 14:34 Uhr aktualisiert. +++