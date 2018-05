Die Belastung von Sozialarbeitern und Fallmanagern im Jugendamt stand am Dienstag auf der Tagesordnung der Bürgerschaft. Anlass waren eine Große Anfrage und ein Antrag der Linken-Fraktion. (dpa)

Bremen. "Das ist ein großer Tag für die Kinder- und Jugendhilfe in Bremen. Ergebnis ist ein klarer Auftrag an die Politik, die Belastung der Sozialarbeiter im Jugendamt zu senken und einen wichtigen Beitrag zum Kinderschutz zu leisten", sagte der Personalrat und Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe im Jugendamt, Mark Birnstiel. Er ist überzeugt: "Am Ende kann nur stehen, dass die Stellen im Jugendamt aufgestockt werden."

Die Chancen stehen gut dafür. Das zeigte die Debatte am Dienstag in der Bürgerschaft, in der es um Arbeitsfähigkeit und Belastung der Mitarbeiter im Jugendamt ging. Anlass war eine Große Anfrage der Linken an den Senat. Die Fraktion hatte auch den Antrag gestellt, eine feste Obergrenze von 28 Fällen einzuführen, die ein Vollzeit-Mitarbeiter in dem Amt maximal betreuen dürfe. Der Antrag wurde an die Sozialdeputation überwiesen: Eine Arbeitsgruppe soll eingerichtet werden, die zunächst die Arbeitsintensität der Fälle definiert. Auf dieser Basis könne festgestellt werden, wie viele zusätzliche Stellen im Jugendamt notwendig seien und welche Fallobergrenze gelten könne. Rund 70 Mitarbeiter aus dem Jugendamt verfolgten die Debatte auf der Zuschauerempore.

Nachdem Fallmanager vor einigen Jahren im Schnitt 60 bis 70 Fälle – also Familien – betreut hätten, habe sich die Zahl auf dem Papier verbessert. "Das liegt aber daran, dass viele Tätigkeiten gar nicht erfasst und in der Statistik als Fälle aufgenommen sind", betonte die kinderpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Sofia Leonidakis. "In einigen Sozialzentren kommen Case-Manager immer noch auf 60 bis 70 Fälle." Eine verlässliche Fallobergrenze sei für einen langfristigen und guten Kinderschutz unabdingbar. Sandra Ahrens, Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie in der CDU-Fraktion, verwies auf die hohe Fluktuation bei Berufseinsteigern im Jugendamt. Normalerweise gelte für neue Fallmanager eine Einarbeitung von ein bis drei Jahren. "Nach sechs Wochen müssen sie aber komplette Fälle übernehmen. Das ist ein Unding." Ahrens forderte zudem "verbindliche Vertretungsregelungen", wenn Mitarbeiter wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Ruhestand ausscheiden. Als "besonders erschreckend" bezeichnete Matthias Güldner (Grüne), dass die Bürokratie mehr als die Hälfte der Arbeit von Fallmanagern ausmache. "Es ist dringend notwendig, der Arbeit an den Menschen mehr Gewicht zu geben", forderte er. Klaus Möhle warnte davor, die Bürokratie komplett zu verdammen. "Aus meiner Erfahrung als stellvertretender Leiter des Untersuchungsausschusses zum Tod von Kevin, haben wir auch die Lehre gezogen, wie wichtig Falldokumentationen sind", sagte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Er forderte, die Arbeitsgruppe müsse zügig ihre Arbeit aufnehmen.

"Wir wollen schnell sein an der Stelle", betonte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Sie verwies auf Hamburg als "möglichen Weg" für Bremen. "Hamburg erlaubt, mehr als 100 Prozent im Jugendamt einzustellen, damit man durch Ausfälle nicht in den Kreislauf von Unterbesetzung kommt." Denkbar sei auch ein Krisendienst für Inobhutnahmen von Kindern. Stahmann kündigte an, mit dem Finanzressort zu reden. "Es geht um einen besonderen Bereich und um besonders schutzwürdige Kinder und Jugendliche."