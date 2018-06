Bis zum Jahresende 2017 habe Bremen das Budget für Arbeit als freiwillige Leistung mit einem Budget in Höhe von knapp 280.000 Euro für 20 Leistungsberechtigte finanziert, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). (dpa)

Wie hoch sind die Kosten für Diagnose-Bescheinigungen bei einer Lese-Rechtschreibschwäche, die während des Studiums mehrfach benötigt werden? Werden auf Bremer Straßen bald Elektro-Skateboards als Verkehrsmittel zugelassen? Wie viele Menschen mit Behinderungen bekommen finanzielle Hilfen aus dem Budget für Arbeit? Dies sind drei der Themen, mit denen sich die Bürgerschaft am Donnerstag in der Fragestunde befasst hat.

Diagnose-Bescheinigung bei Legasthenie

Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung bei Legasthenie, um etwa während eines Studiums in Prüfungssituationen eine angepasste Bewertung zu erhalten, werden laut Gesundheitsstaatsrat Gerd-Rüdiger Kück nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Demzufolge müssten sie von betroffenen Studierenden selbst gezahlt werden. Laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Stephanie Dehne, werden 200 bis 300 Euro fällig – weil aktualisierte Bescheinigungen mehrfach benötigt würden. Die Abgeordnete wollte wissen, ob der Senat Möglichkeiten für eine Lösung sieht. Kück kündigte an: „Künftig reicht einmalig eine Original-Bescheinigung zu Beginn des Studiums, danach können Kopien vorgelegt werden.“ Das sei mit der Universität Bremen so besprochen, die Hochschulen würden entsprechend informiert.

Budget für Arbeit

Bis zum Jahresende 2017 habe Bremen das Budget für Arbeit als freiwillige Leistung mit einem Budget in Höhe von knapp 280.000 Euro für 20 Leistungsberechtigte finanziert, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Seit Anfang 2018 habe bundesweit grundsätzlich jeder Beschäftigte im Arbeitsbereich einer Werkstatt einen Rechtsanspruch, das Budget für Arbeit zu nutzen und mit einem Lohnkostenzuschuss in einem Unternehmen zu arbeiten.

Die FDP-Fraktion wollte wissen, wie viele Leistungsberechtigte es in Bremen gibt. „In Bremen haben rund 2200 Menschen einen Anspruch darauf. Derzeit nehmen 15 Leistungsberechtigte das Budget für Arbeit in Anspruch, dies entspricht einem Kostenvolumen von rund 200.000 Euro pro Jahr. Die Nachfrage ist leider noch überschaubar“, sagte Stahmann. Für 2019 gehe ihre Behörde davon aus, dass rund 30 Leistungsberechtigte das Angebot in Anspruch nehmen würden. Der Senat begrüße das Budget für Arbeit als Regelleistung ausdrücklich, denn damit gebe es zu bundesweit einheitlichen Voraussetzungen Alternativen zur Beschäftigung in einer Werkstatt.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Magnus Buhlert, fragte, was der Senat unternehme, um das Budget für Arbeit bekannter zu machen. Die Senatorin kündigte ein Informationsblatt an, das in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden soll. Die bisherigen Praxiserfahrungen würden ausgewertet und in weitere Aufklärung über das Budget für Arbeit fließen. Die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Sigrid Grönert, erkundigte sich danach, ob es bereits Übernahmen in feste Arbeitsverhältnisse gebe. Das sei noch nicht überschaubar, so Stahmann. „Wir hoffen aber, dass dies so kommt.“ Die Sozialdeputation werde sich außerdem damit befassen, ob das Budget größer gefasst werden könne.

Elektro-Skateboards auf Straßen

Wann und ob Elektro-Skateboards in Bremen künftig für den Straßenverkehr zugelassen werden, konnte Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) nicht beantworten. Das sei auch davon abhängig, wann die Bundesregierung einen entsprechenden Beschluss aus dem Bundesrat umsetze; der Zeitpunkt sei nicht bekannt. Die SPD-Fraktion wollte auch wissen, wie viele Straf- oder Bußgeldverfahren etwa wegen Fahrens ohne Betriebserlaubnis und wie viele Unfälle mit Elektro-Skateboards bekannt seien. Lohse: Das werde nicht erfasst.

„Der Senat schätzt das Gefahrenpotenzial bei einer Vollbremsung oder einer Kollision für Fahrer und Unbeteiligte als Unfallopfer als sehr hoch ein“, betonte der Senator. Elektro-Skateboards würden Geschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometern erreichen. Analog zu Segways, die auf Straßen fahren dürfen, nannte Lohse eine Reihe von Kriterien für die Zulassung wie „eine lenkerähnliche Haltestange“, Schweinwerfer vorne, Rückstrahler und Schlussleuchten. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Sprehe: „Ich verstehe das also richtig, nur auf Privatwegen?“ Lohse: „Spielzeuge haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Das gilt ja auch für Bobbycars.“