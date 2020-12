Die Entschädigungsregeln für Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen oder des eingeschränkten Betriebs der Einrichtungen nicht zur Arbeit können, werden angesichts des neuen Lockdowns ausgeweitet. Eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat soll es nun demnach auch geben, wenn Schulen nicht geschlossen werden, sondern wenn lediglich die Präsenzpflicht ausgesetzt wird – so wie auch in Bremen und Niedersachsen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine entsprechende Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht.

Die staatliche Verdienstausfallentschädigung gibt es nur für Eltern von Kindern bis zwölf Jahren und Eltern von Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Anträge für die Entschädigung stellt der Arbeitgeber bei der zuständigen Behörde vor Ort und gibt sie als Lohnfortzahlung an den Arbeitnehmer weiter. Eltern haben Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des Verdienstausfalls. Voraussetzung dafür ist auch, dass es sonst keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit gibt.

Bund und Länder hatten bei ihrem Krisengipfel am Sonntag vereinbart, für Eltern „zusätzliche Möglichkeiten“ zu schaffen, um für die Betreuung von Kindern „bezahlten Urlaub zu nehmen.“ Davon ist nun keine Rede mehr. Der sozialpolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Stephan Stracke, teilte mit, man habe einen entsprechenden Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) abgelehnt, weil diesen allein die Arbeitgeber hätten finanzieren müssen, obwohl die Betreuungsprobleme durch staatliches Handeln verursacht worden seien. „Wir hätten Eltern gerne einen echten Sonderurlaubsanspruch eingeräumt, mit vollem Lohnersatz durch den Arbeitgeber“, sagte dagegen der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen, Cornelius Neumann-Redlin, hält es für richtig, dass es keinen Sonderurlaub geben wird: „Vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Betriebe um ihre Existenz und um den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpfen, wäre ein zusätzlicher Sonderurlaub für Eltern eine inakzeptable einseitige Belastung gewesen.“ Die Unternehmen in Bremen hätten mit den Beschäftigten seit Beginn der Pandemie vielfältige Möglichkeiten geschaffen, Betreuungsherausforderungen zu begegnen. Dazu zählten in vielen Fällen mobiles Arbeiten, aber auch der Abbau von Arbeitszeitkonten.

Kritik gibt es daran, dass Eltern von Kita-Kindern bisher nicht berücksichtigt werden. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass die Länder für die Umsetzung der Regelung zuständig seien. Bremens Senatssprecher Christian Dohle verwies am Mittwoch darauf, dass das Thema am Freitag im Bundesrat behandelt werde. Daniel Günther von der Zentralelternvertretung in Bremen kritisierte: „Sollte es dabei bleiben, ist die Regelung ein Schlag ins Gesicht für Eltern von Kita-Kindern.“ Für viele Eltern wäre der versprochene bezahlte Sonderurlaub wichtig gewesen, um frei entscheiden zu können.

Unverständlich ist dieser Punkt auch der Arbeitnehmerkammer. Von dem ursprünglich angekündigten Urlaub, so Rechtsberaterin Manon Klebow, sei am Ende leider wenig übrig geblieben. Einige Schulen legten den Eltern dringend nahe, die Kinder zu Hause zu lassen: „Damit wird der Druck auf die Eltern sehr groß, notfalls auch unbezahlt Urlaub nehmen zu müssen.“ Die Ausweitung der Entschädigung begrüßt die Kammer. „Das entlastet berufstätige Eltern und sichert ihnen auch in dieser schwierigen Zeit einen Teil ihres Einkommens“, so Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck. Annette Düring, Chefin des DGB Bremen-Elbe-Weser, forderte derweil grundsätzlich: „Wir brauchen dringend die Möglichkeit zur Freistellung für Corona-bedingte Kinderbetreuung für alle – ohne Lohnverluste und ohne den Erholungsurlaub nehmen zu müssen!“