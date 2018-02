Polizeieinsatz beim Nordderby sind die Regel. (Karsten Klama)

Der Rechtsstreit zwischen Bremen und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um die Kosten von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen ist an diesem Donnerstag in die nächste Runde gegangen – zu einer Entscheidung kam es allerdings nicht. Das Oberverwaltungsgericht in Bremen soll entscheiden, ob ein Gebührenentscheid für Polizeikosten an die DFL rechtswidrig ist oder nicht. Die vorsitzende Richterin verkündete, dass die Entscheidung am 21. Februar bekanntgegeben wird. Zwischenzeitlich war es zu zwei Verhandlungsunterbrechungen gekommen.

Das Gericht hatte am Donnerstag drei Fragenkomplexe erörtert.

1. Kann man die von der Polizei erbrachten Leistungen individuell dem Veranstalter DFL zurechnen und deshalb dafür Gebühren von ihr verlangen?

2. Handelt es sich um ein Einzelfallgesetz, was rechtlich unzulässig wäre?

3. Ist das Bremer Gesetz hinreichend bestimmt formuliert. Und weiß die DFL konkret genug, was an Kosten auf sie zukommen?

Die DFL stellte am Mittag in Frage, dass sie als Veranstalter der Bundesligaspiele anzusehen ist. Sie lege lediglich Ort und Zeit der Spiele fest und betreibe die Vermarktung, sagt die Fußball-Liga. Die Organisation und Durchführung hingegen seien Sache des Vereins, also in der Verantwortung von Werder Bremen.

Auch bestreitet die DFL, Gewinn aus den Spielen zu erzielen. So gingen die Einnahmen aus Ticketverkauf und Sponsoring von Bundesligaspielen an die Vereine, die Einnahmen aus der TV-Ausstrahlung zu 91 Prozent ebenfalls. Letztlich erhielte die DFL GmbH nur ein Prozent der Einnahmen, so die Argumentation. Daher kommt die DFL zum Schluss, dass sie nicht der richtige Adressat für die Gebührenbescheide, die Bremen an den Fußballverband geschickt hat.

Rauball: Ordentliches, faires Verhältnis

Zu Beginn der Verhandlung betonten die beiden Kontrahenten, Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und DFL-Präsident Reinhard Rauball, dass sie gut auf die nächste Verhandlungsrunde vorbereitet und sehr gespannt seien. Über das Verhältnis zu Rauball sagte Mäurer vorab: "Wir kämpfen in unterschiedlichen Ligen." Im Großen und Ganzen sei das Verhältnis jedoch sportlich.

Rauball wiederum bezeichnete sein Verhältnis zu Mäurer vorab als ein faires, ordentliches. Der DFL-Präsident hält weiterhin an der Position der DFL fest, dass der Staat für Sicherheit und Ordnung zu sorgen habe und dementsprechend auch die Kosten dafür tragen müsse. Rauball hält die Präventionsarbeit für entscheidend. Es gehe nicht darum, Gelder von einen Posten auf den anderen umzuverteilen. "Das Geld darf nicht nur einfach von einer in die andere Tasche geschaufelt werden", sagte Rauball.

Lesen Sie hier die wichtigsten Punkte zu dem Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball-Liga:

++ Dieser Text wurde zuletzt am 01.02.2018 um 16:52 Uhr aktualisiert ++