Im Sommer sollen erste Entscheidungen zur Zukunft des Rennbahngeländes fallen. (Christina Kuhaupt)

Erste Entscheidungen zur Zukunft des Bremer Rennbahngeländes sollen im Sommer fallen. Die Abgeordneten in der Bau- und in der Umweltdeputation sollen dann über Pro- und Contra-Argumente zu strittigen Themen entscheiden. Das gaben die Vertreter des Runden Tisches am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt. Das betrifft vor allem die Themen Galopp-, Pferde- und Golfsport, zu denen es noch kein Einvernehmen gibt. Erst dann steht fest, ob es auf dem Areal langfristig Galoppsport geben wird oder nicht.

Verabredet ist bislang, dass auf dem Areal in Bremen-Hemelingen Lebensräume für Pflanzen und Tiere, Sportanlagen, Freizeit- und Bewegungsflächen sowie Spielbereiche für Kinder und junge Jugendliche geschaffen werden sollen. Darüber besteht ein Konsens unter den Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tisches, sagte Moderatorin Simone Neddermann.

Auch eine Multifunktionshalle, Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten und der Erhalt der Tribüne sind laut den Empfehlungen des Runden Tisches wünschenswert, müssen aber noch abschließend beschlossen werden, so Neddermann. Genauso muss noch geklärt werden, wie es mit Wegen und Querverbindungen aussieht. „Wir haben die Argumente dafür und dagegen aufgelistet, damit die Deputierten darüber entscheiden können“, sagte Baustaatsrätin Gabriele Nießen.

Seit September 2020 arbeitet der Arbeitskreis an Empfehlung für Eckpunkte zur zukünftigen Gestaltung des Areals in Bremen-Hemelingen. Aus den dann festgelegten Bedingungen soll nach einem politischen Beschluss die Grundlage für einen städtebaulichen Wettbewerb geschaffen werden.