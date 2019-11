Die Entscheidung darüber, ob Clanchef Ibrahim Miri in Abschiebehaft bleibt, fällt nicht am Montag. (dpa)

Die Entscheidung darüber, ob Clanchef Ibrahim Miri in Abschiebehaft bleibt, fällt nicht am heutigen Montag. Dies erklärte das Landgericht Bremen am Montagvormittag auf Anfrage des WESER-KURIER.

Wie berichtet, sitzt Miri derzeit in Abschiebehaft. Der Clanchef war im Juli dieses Jahres in den Libanon ausgewiesen worden, Ende Oktober aber illegal wieder nach Deutschland eingereist und hatte in Bremen Asyl beantragt. Auf Betreiben der Bremer Innenbehörde war er umgehend in Abschiebehaft genommen worden. Dagegen hat sein Anwalt Beschwerde eingelegt. Bei dieser Beschwerde geht es nicht um das eigentliche Asylverfahren, sondern um die Frage, ob Miri bis zur Entscheidung darüber auf freien Fuß kommt.

Das Amtsgericht Bremen hatte der Beschwerde am Freitag nicht stattgegeben, die Entscheidung aber an das Landgericht weitergereicht, das frühestens am heutigen Montag hätte entscheiden können. Tatsächlich werde dies aber erst im Laufe dieser Woche geschehen, teilte ein Gerichtssprecher mit.