In einer Bremer Kita ist ein Kind verunglückt. Die Mutter wirft dem Träger vor, zu wenig Personal kümmere sich um die Kinder. Der weist das zurück. (Jens Büttner, dpa)

Nach dem Unfall eines Fünfjährigen in der Kita an der Carl-Friedrich-Gauß-Straße und der Kritik der Mutter an der Personalausstattung der Einrichtung meldet sich Kita-Bremen-Geschäftsführer Wolfgang Bahlmann zu Wort. „Dass es zu einem Unfall in unserer Kita gekommen ist, bedauere ich sehr“, sagt er. „Es tut mir aufrichtig leid, dass sich Liam bei dem Unfall zwei Zähne ausgeschlagen hat.“ Die Vorwürfe der Mutter weist er jedoch entschieden zurück.

Sarah Müller hatte kritisiert, es seien über lange Strecken zu wenige Erzieherinnen im Einsatz. Sie forderte Kita Bremen auf, etwas dagegen zu unternehmen. Der Kita-Leitung und den Erzieherinnen mache sie keinen Vorwurf, betonte Sarah Müller vor zwei Wochen. Darin ist sich mit Gechäftsführer Bahlmann einig. „Die Leitung und die pädagogischen Fachkräfte haben sich richtig und sehr verantwortungsvoll verhalten“, so Bahlmann. Er beruft sich auf den Unfallbericht der Kita-Leiterin; Liam sei umgehend erstversorgt und der Rettungswagen sofort nach dem Unfall alarmiert worden. So sei es möglich gewesen, auf die Mutter zu warten, damit diese das Kind ins Krankenhaus begleiten konnte.

Dass 20 Minuten zwischen dem Unfall und dem Auffinden des Kindes vergangen seien, stimme nicht, so Bahlmann. Auch sei Liam nicht durch Zufall gefunden worden. Der Junge habe mit anderen Kindern Verstecken gespielt, sei dabei im Waschraum ausgerutscht und unglücklicherweise mit dem Gesicht auf einen Mülleimer gefallen. Eine Erzieherin habe sein Weinen gehört, sei umgehend zu ihm gegangen und habe Hilfe organisiert. „Grundsätzlich dürfen Kinder in der Kita toben und spielen“, sagt der Geschäftsführer. Dabei könne sich ein Kind auch mal verletzen.

Der vorgeschriebene Personalschlüssel sei jederzeit gesichert gewesen. „Anders als von der Mutter dargestellt, waren insgesamt sechs pädagogische Fachkräfte für die 78 Kindergartenkinder im Haus.“ Vier Erzieherinnen seien für den Kinderdienst eingeteilt gewesen, zwei führten laut Bahlmann Elterngespräche und hätten jederzeit einspringen können, falls eine Erzieherin Liam ins Krankenhaus begleitet hätte.

Vor zwei Wochen hatte der Geschäftsführer eingeräumt, dass bei Kita Bremen zahlreiche Erzieherinnen erkrankt seien und ihre Stellen nicht besetzt werden könnten. Anfang Dezember fehlten Bahlmann zufolge in den 87 Einrichtungen von Kita Bremen 250 Erzieherinnen. Die 32 Vertretungskräfte besetzten vakante Stellen. Kita Bremen bemühe sich, acht weitere Springerkräfte einzustellen – es gebe aber zu wenige Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt.