Wer kurz vor Weihnachten etwas verschicken will, muss Geduld mitbringen. In der Postfiliale des Jan-Reiners-Centers stehen die Kunden in langen Reihen an. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Wer ganz hinten in der Schlange steht, kann zumindest für ein paar Minuten frische Luft und Wintersonne genießen. Bis nach draußen reihen sich die Kunden der Postfiliale im Findorffer Jan-Reiners-Center aneinander und warten. Es ist der letzte Sonnabend vor Weihnachten und die allerletzte Gelegenheit, Geschenke rechtzeitig zu verschicken. Eigentlich ist es sogar schon zu spät. „Der Stichtag war gestern“, sagt Katja Rasmussen. Die 48-Jährige arbeitet in der Filiale und hat an diesem Tag kaum eine ruhige Minute. „Man muss schon viel Glück haben, dass die Pakete jetzt noch rechtzeitig ankommen.“

Wie jedes Jahr zu Weihnachten haben die Versandunternehmen besonders viel zu tun. Zum Vergleich: Der führende Anbieter DHL transportiert deutschlandweit im Schnitt rund fünf Millionen Päckchen und Pakete pro Tag – vor Heiligabend sind es bis zu elf Millionen. Aus der Ruhe bringen lassen will sich Rasmussen von dem ganzen Trubel nicht. Solange die Kunden friedlich blieben, sei sie ganz entspannt. „Es war noch erträglich“, sagt Uwe Dietz, mit einem Paket in der Hand aus der Post kommend. Ein großer Weihnachtsfan sei er nicht, die Geschenke für seine zwei Enkelkinder habe er schon frühzeitig in der Innenstadt besorgt. Falls hier jemand gestresst ist, lässt er es sich jedenfalls nicht anmerken. Obwohl zeitweise 40 Menschen darauf warten, an den zwei Schaltern bedient zu werden, ist die Stimmung gelöst. „Gibt's hier was umsonst?“, fragt ein Mann, als er die Schlange sieht. Wer heute hierher kommt, ist auf die Wartezeit eingestellt.

Ulrike Schmitz hat ihre Weihnachtseinkäufe schon erledigt. „Und zwar analog“, sagt die 52-Jährige. In der Waterfront habe sie alle Geschenke bekommen. In anderen Filialen müsse man sogar noch länger anstehen als hier, sagt Schmitz. Eine Stunde eher, als die Schlange noch deutlich kürzer war, hat auch Rubina Rippe ihr Paket abgeholt. „Ich hätte es voller erwartet“, sagt die 25-Jährige. In dem Paket sei ein Geschenk für ihren Opa. Zwei Wochen sei sie krank gewesen und käme deshalb erst jetzt zu den Weihnachtseinkäufen. „Mal eben vom Sofa aus online zu bestellen, ist schon praktisch.“ Lieber kaufe sie jedoch Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten. „Zeit schenken“, nennt Rippe das.

Zeit müssen auch die Kunden im Rewe-Markt nebenan einplanen. Ein Blick in den Laden zeigt, dass Weihnachten vor der Tür steht. In den Tiefkühltruhen türmen sich Enten und Gänse, die Adventskalender sind um die Hälfte reduziert und die Kartoffelknödel an prominenter Stelle platziert. Mitarbeiter wuseln hektisch durch die Gegend – teilweise tragen sie kleine Weihnachtsmützen auf dem Kopf. Die Schlangen an den Kassen sind kaum kürzer als bei der Post. Munter wechseln die Kunden hin und her, immer auf der Suche nach dem schnellsten Kassierer. Eine ganze Menge der Kartoffelknödel finden sich dann im Einkaufswagen von Christian Gloede wieder. Für sechs bis neun Leute soll es an Heiligabend ein klassisches Weihnachtsessen geben: Gans mit Knödeln und Rotkohl. Stress gebe es nur bei zwei Fragen, sagt der 58-Jährige: „Schmeckt das Essen, und gefallen den Kindern die Geschenke?“ Dann hat Gloede es plötzlich einig. „Ich muss jetzt gleich zu einem Weihnachtsumtrunk.“

Ein klassisches Weihnachtsgeschäft gibt es in der Findorffer Reinigungs- und Bügelstube nicht. „Nicht mehr“, sagt Mitarbeiterin Edith Wirth. „Die Leute machen sich ja heutzutage nur selten richtig schick für die Feiertage.“ Früher sei es für Männer üblich gewesen, an Weihnachten einen Anzug zu tragen. Trotzdem ist der kleine Laden an diesem Sonnabend gut besucht. „Weil Urlaubszeit ist“, sagt Wirth. Dann kämen immer viele Leute, um ihre Berufskleidung vorbeizubringen.

Während der ganz große Andrang in der Postfiliale zur Mittagszeit langsam nachlässt, bleibt der Parkplatz unverändert voll. Wer mit dem Auto zum Einkaufen gekommen ist, muss oft mehrere Runden drehen, bis eine Lücke frei wird. Von Weihnachtsstress ist trotzdem nichts zu spüren. Zur Not bleibt ja auch noch der Montag und ein halber Dienstag, um sich mit Knödeln einzudecken oder verspätete Weihnachtspost zu verschicken. Und wer richtig entspannt sei, sagt ein Kunde im Rewe-Markt, kaufe die Weihnachtsgans sowieso erst an Heiligabend.