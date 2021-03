2017: Der Zeuge Friedrich-Wilhelm Gruhl, Geschäftsführer des Jobcenters in Bremerhaven, vor Beginn des Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Thema Sozialleistungsbetrug. (Carmen Jaspersen / dpa)

Der Skandal um den massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven ist Geschichte, politisch wie juristisch. Ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft hat die Strukturen durchleuchtet, die das Ausplündern der Sozialkassen über mehrere Jahre überhaupt erst möglich machten, und nun hat auch das Landgericht Bremen einen Schuldspruch gefällt.

Das heißt aber nicht, dass man mit den Resultaten zufrieden sein muss, ganz im Gegenteil. Was in Bremerhaven zwischen 2013 und 2016 ablief, entspricht schon fast einer lexikalischen Definition von organisiertem Verbrechen. Eine kriminelle Vereinsspitze zog mit diversen Helfern ein Betrugssystem auf, mit der Staat um Millionenbeträge geprellt wurde.

Mehr zum Thema Bewährungsstrafe für Angeklagten Schlussstrich unter Bremerhavener Sozialbetrugsskandal Zwei Jahre auf Bewährung plus 7440 Euro Geldstrafe für den Angeklagten: Dieses Urteil des Landgerichts Bremen beendet die juristische Aufarbeitung des größten ... mehr »

Der Hauptverantwortliche dieser gewerbsmäßig aufgezogenen Operation verlässt den Gerichtssaal als freier Mann. Ob ihn die finanzielle Sanktion überhaupt trifft, ist völlig unklar. Schließlich hat die Strafkammer bewusst darauf verzichtet, einen Großteil der angeklagten Taten aufzuklären. Es ist also gut möglich, dass der Verurteilte unterm Strich mit seinen kriminellen Aktivitäten mehr verdient hat, als er abliefern muss.

Dass die Betrügereien über Jahre ungestört durchgezogen werden konnten, war nur möglich, weil leitende Amtsträger in der Bremerhavener Sozialverwaltung null Ehrgeiz zeigten, den Ursachen des Geldabflusses nachzugehen und den Sumpf trockenzulegen. Auch hier: faktisch keine Konsequenzen. Der frühere Sozialdezernent der Seestadt bezieht inzwischen eine ansehnliche Pension, eine politische Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung verhinderte ein Disziplinarverfahren. In der Summe ist die Aufarbeitung der Ereignisse eine einzige Enttäuschung. Sie ist geeignet, das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen zu erschüttern.