Nach fünf Jahren soll ein "Entwicklungsplan Bürgerbeteiligung" in Bremen vorliegen. (dpa)

Vor viereinhalb Jahren verabschiedete die Stadtbürgerschaft einen Dringlichkeitsantrag, der von Grünen und SPD unterzeichnet war. Darin heißt es: „Durch Systematisierung und Verstetigung (...) will Bremen Vorreiter auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung werden und damit die Attraktivität unserer Städte steigern.“ Es gebe in Bremen viele Beteiligungsprojekte, aber „es gibt noch kein Grundkonzept dafür, wie Bürgerbeteiligung verlässlich organisiert wird, wie Bürgerinnen und Bürger Beteiligungsprozesse anregen können (…) und wie Bürgerbeteiligung so organisiert und kommuniziert werden kann, dass nicht nur die Bremerinnen und Bremer Gehör finden, die sich von sich aus organisieren, sondern auch jene, die weniger vertraut mit verwaltungs-/ politischen Prozessen sind.“

Alles das sollte ein „Entwicklungsplan Bürgerbeteiligung“ beinhalten, der damit weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß an Einbindung der Bevölkerung hinausreichte. Es gibt ihn noch nicht. Am Mittwoch fand dazu ein Treffen im Rathaus statt. Ergebnis: Bis zur Sommerpause werde der Plan dem Parlament vorliegen, sagt Regierungssprecher André Städler.

Entwicklungsplan teilweise nicht gewollt

"Bremen ist keine beteiligungsfeindliche Stadt, aber ich habe den Eindruck, dass der Entwicklungsplan von Teilen der Verwaltung nicht gewollt wird, und die Bürgerschaft hat in der Vergangenheit nicht in der Weise nachgehakt, die nötig wäre." Das sagt Ulrich Mückenberger von der Bürgerstiftung Bremen und im Netzwerk Bürgerbeteiligung aktiv. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die den Verantwortlichen immer wieder auf die Füße tritt, um den Prozess zu beschleunigen.

Vor wenigen Wochen hat das Netzwerk ein Memorandum mit konkreten Forderungen verabschiedet. Dazu zählen unter anderem ein eigenes Gremium mit Vertretern aus Stadtbürgerschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft, das nach einem Kriterienkatalog über Ob und Wie von Bürgerbeteiligung entscheiden soll, sowie eine Koordinierungsstelle.

Bestandteil des von Rot-Grün geforderten und im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Entwicklungsplans ist ein Leitbild, das Art und Gestalt der Bürgerbeteiligung festlegt. Das macht den Unterschied zu heute aus, wo Bürger willkürlich beteiligt werden oder auch nicht. Einbezogen werden sie bei der Entstehung des Neuen Hulsberg-Viertels und der Zukunft des Rennbahn-Geländes, nicht zum Zuge kamen sie bei der Bebauung vor dem Hauptbahnhof oder beim Unibad.

Vorhabenliste online einsehbar

Zum Entwicklungsplan soll auch eine Vorhabenliste zählen, die online einsehbar sein soll, damit die Bürger rechtzeitig Position beziehen können. "Da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen", sagt Helmut Weigelt. Der Sozialdemokrat ist Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für Bürgerbeteiligung. Weigelt und Marie Hoppe von den Grünen waren treibende Kräfte für den Dringlichkeitsantrag. "Ich bin mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Ich möchte das endlich umgesetzt wissen", so Weigelt. Es gebe zwar Fortschritte, dazu zähle ein Zwischenbericht von November 2015. Allerdings mahlten die Mühlen ausgesprochen langsam, "wir sind jetzt erst in der Endphase".

Es könne indes keine Rede davon sein, dass der Senat den parlamentarischen Beschluss ignoriert habe und viereinhalb Jahre betätigungslos verstreichen ließ, sagt André Städler. Es habe nicht nur den Zwischenbericht gegeben, sondern auch "Trialog" genannte "Werkstattgespräche" zur Konkretisierung. Die Aufträge, die aus dem Antrag hervorgegangen seien, würden nach und nach abgearbeitet. "Es gibt jetzt schon in jedem Senatsressort Beauftragte für die Bürgerbeteiligung", so Städler.

Selbst wenn noch Verbesserungspotenzial bestehe, habe Bremen "im Vergleich zu anderen Städten feingliedrige und ausdifferenzierte Möglichkeiten der Beteiligung". Das Argument, dass Städte wie Wolfsburg, Heidelberg und Potsdam bereits ein Leitbild entwickelt hätten, lässt Städler nicht gelten. Andere Städte hätten Bremens Beiratsstrukturen nicht, die schon ein gewisses Maß an Bürgerbeteiligung garantierten.

"Wir sind einen großen Schritt weitergekommen"

Tatsächlich bestreitet niemand, dass sich Bremen um Bürgerbeteiligung bemüht. Es gebe vorbildliche Projekte, sagt Ralph Saxe, wie die Beteiligung am Verkehrsentwicklungsplan. Aber beim Entwicklungsplan gehe es darum, solche Vorbilder quasi zum Regelfall zu machen. Für die Grünen, sagt Saxe, sei unerlässlich, dass dafür eine Koordinierungsstelle geschaffen wird, die personell ausgestattet und finanziert werden müsse. Ihr Platz ist nach Auffassung von Saxe und Weigelt in der Senatskanzlei. "Das ist der Juckepunkt", sagt Weigelt. Offenbar war er es: "Wir sind einen großen Schritt weitergekommen", sagt Saxe, der am Treffen im Rathaus teilgenommen hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Senats und der Haushaltsberatungen könne eine Stelle geschaffen werden, vermutlich ab 2020.

Nicht nur organisatorische Fragen erschwerten den Prozess. Marie Hoppe spricht von Vorbehalten, die sich bei Umfragen in Verwaltung und Politik gezeigt hätten. Einige der Befragten machten sich Sorgen, dass sich Partikularinteressen durchsetzen könnten, „dass die, die am lautesten schreien, am meisten Gehör finden“. Dafür gibt es laut Hoppe keinen Grund, „wenn man den Prozess vernünftig organisiert und strukturiert“. Eben dazu soll die Koordinierungsstelle da sein. Eine ihrer Aufgaben werde sein, auf die zuzugehen, die sich selbst in der Regel keine Resonanz verschaffen. "Es geht uns auch um abholende Beteiligung, darum, auf diese Bremer zuzugehen, um ihre Interessen zu berücksichtigen", so Mückenberger.

Andere Vorbehalte beträfen den Aufwand: Bürgerbeteiligung koste Zeit und Geld. Es dauere eventuell also noch länger, bis ein Projekt umgesetzt werde. Unter Politikern gebe es zudem die Sorge, dass ihnen ein Teil ihrer Aufgaben entrissen und die parlamentarische Demokratie geschwächt werde. "Man muss sich darauf besinnen, wer was am besten macht", sagt Christoph Hoppensack, der ebenfalls im Netzwerk Bürgerbeteiligung engagiert ist. "Eine Grundsatzentscheidung über das Ob und die Bewilligung von Geld ist Sache des Parlaments, aber die Frage, wie etwas im Einzelnen gestaltet wird, sollten die Bürger mitentscheiden." Auch die Sorge über Kosten teilt Hoppensack nicht: "Mein Standardbeispiel ist die A 281. Wenn man in der Planung rechtzeitig mit einer systematischen Bürgerbeteiligung begonnen hätte, wäre man heute weiter und hätte viel Geld in Form von Konfliktkosten gespart."

Ralph Saxe geht davon aus, dass der Entwicklungsplan binnen Jahresende verabschiedet wird, das wäre nach fünf Jahren.