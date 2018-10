Am Mittwoch fiel das Urteil am Landgericht Bremen. (Christina Kuhaupt)

Der Angeklagte wird zu zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Für gefährliche Körperverletzung und nicht wie angeklagt für versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Doch die Entscheidung sei schwer gefallen, betont die Vorsitzende Richterin am Mittwoch bei der Urteilsbegründung im Landgericht Bremen. Auch für eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags habe es gute Argumente gegeben. „Es stand auf des Messers Schneide.“ Letzten Endes habe das Gericht nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ entschieden.

Der 42-Jährige hatte am 26. Januar diesen Jahres an einer Straßenbahnhaltestelle unweit des Roland-Centers in Huchting bei einem Streit einen Mann zu Boden geschlagen und anschließend weiter auf den bereits wehrlos am Boden Liegenden eingeprügelt. Mehrere Zeugen bestätigten den Tatablauf, wie ihn die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift angeführt hatte: Schon der erste Schlag des 42-Jährigen brachte sein Opfer zu Fall. Der Mann prallte dabei mit dem Kopf gegen einen Poller und blieb regungslos am Boden liegen. Trotzdem stürzte sich der Angeklagte auf ihn, riss den Kopf seines Opfers an den Haaren hoch und schlug ihn mehrfach auf den Steinboden. Damit nicht genug, nahm er den Kopf in den Schwitzkasten und versetzte ihm weitere Faustschläge ins Gesicht. Nur mit äußerster Mühe gelang es anderen Zeugen, den 42-Jährigen von seinem Opfer wegzuzerren. Täter und Opfer waren zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert.

Auch Zeugen alkoholisiert

Ob der Angeklagte während seiner Schläge gemerkt hat, dass der andere längst regungslos am Boden lag, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Sei aber der entscheidende Punkt bei der rechtlichen Bewertung gewesen, erklärte die Vorsitzende Richterin. Die Vehemenz, mit der 42-Jährige weiter auf sein Opfer eingeschlagen habe, lasse nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder, es sei ihm völlig egal gewesen, was mit seinem Opfer geschieht – dies spräche für einen bedingten Tötungsvorsatz. Oder, er habe nicht bemerkt, dass sein Gegner längst ausgeknockt war, und weiter geschlagen, weil er fürchtete, sonst selbst verprügelt zu werden.

Von den Zeugen konnte dies niemand exakt sagen, weil keiner die Tat von Anfang bis Ende beobachtet hatte. Zudem waren auch die Zeugen mit einer Ausnahme alkoholisiert. Deshalb letztlich die Entscheidung für den Angeklagten, das heißt eine Verurteilung „nur“ für gefährliche Körperverletzung. Das Opfer trug dabei zwar erhebliche Kopfverletzungen davon, überstand die Attacke insgesamt aber überraschend glimpflich.

Möglicher Dammbruch

Ins Gefängnis muss der Angeklagte trotz der Verurteilung nicht. Das Gericht verfügte seine Unterbringung in einer Entzugsanstalt. Laut Sachverständigem ist der Mann Alkoholiker und war zur Tatzeit nur vermindert steuerungsfähig. Zwar war er bislang nicht durch derartiges Verhalten aufgefallen, doch diese erste Gewalttat könnte ein Dammbruch gewesen sein. Es bestehe die Gefahr, dass er weitere Straftaten dieser Art begeht. „Begreifen Sie diese Therapie als Chance“, gab die Vorsitzende Richterin dem 42-Jährigen abschließend mit auf den Weg.