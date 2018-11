Die neue Version der E-Paper-App auf einem Apple iPad.

Wer den WESER-KURIER auf einem mobilen Gerät als digitales E-Paper liest, kann sich ab diesem Montag über einige Verbesserungen der App freuen. Vor allem für Nutzer eines iPhones oder iPads, also eines Smartphones oder Tablets mit iOS-Betriebssystem von Apple, bringt das Update wesentliche Änderungen. Das beginnt bereits mit der Startseite der App: Sie präsentiert neben der aktuellen Zeitungsausgabe auch Beilagen, Prospekte und Magazine, die über das Menü auch separat aufgerufen werden können.

Zudem wird auf der Startseite unter „News“ ein Ticker mit Nachrichten von der Webseite www.weser-kurier.de angezeigt. Über die Zeitung hinaus haben die Nutzer also in der App Zugriff auf alle tagesaktuellen Informationen aus Bremen, Deutschland und der Welt. Diese Funktion war bisher im Menü der App versteckt und ist nun sichtbarer und leichter zu finden.

Im Menü können die Leser zwischen der Startseite („Heute“), dem Archiv für ältere Ausgaben, einer Suchfunktion, dem „Kiosk“ für Magazine und den Beilagen wählen. Weiter unten auf der Startseite befinden sich gebündelt die wichtigsten Themen aus der aktuellen Zeitungsausgabe. So erhält man einen schnellen Überblick und kann sich die Artikel direkt aufrufen und im Leseformat anschauen.

Die iOS-App ist nach dem Update insgesamt einfacher zu bedienen. Im Menü können die Nutzer in eine neue, mobile Ansicht wechseln, die für die Darstellung auf einem Smartphone-Bildschirm optimiert ist. Und eine bisher lästige Hürde wurde beseitigt: Es ist nun nicht mehr nötig, sonntags zwischen dem ­WESER-KURIER und dem KURIER am SONNTAG zu wechseln – die App zeigt immer automatisch die aktuelle Ausgabe auf der Startseite an. Das gilt übrigens auch für Nutzer von Geräten mit Android-Betriebssystem.

Ansonsten bringt das Update für Android-Nutzer nur dezente Änderungen. Die Ansicht auf dem Smartphone wurde ebenfalls angepasst. Zudem werden zusätzlich zur Zeitungsausgabe verwandte Beilagen und Magazine angezeigt, und die „Heute“-Ansicht enthält auch relevante Prospekte.

Wer automatische Updates auf seinem Gerät aktiviert hat, muss nichts weiter tun – die Aktualisierung wird automatisch erfolgen. Alternativ muss der App-Store aufgerufen und dort das Update gestartet werden.