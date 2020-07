Der Epidemiologe Hajo Zeeb fordert auf wegen der gesteigerten Reiseintensität das Infektionsgeschehen weiter genau zu beobachten. (Karsten Klama)

Herr Zeeb, was sind die auffälligsten Ergebnisse der Bremer Corona-Statistik?

Hajo Zeeb: Insgesamt unterscheidet sich Bremen nicht sehr vom bundesweiten Verlauf – im April und im Mai ist zum Beispiel ein Peak bei den Infektionszahlen zu sehen. An Unterschieden ist auffällig, dass in Bremen der Infektionsverlauf etwas jünger ist.

Das heißt?

Auch wenn die Auswahl der Altersgruppen in Bremen und dem Bund nicht ganz zueinander passen, haben wir bei den Infektionen eher eine Gewichtung zu jüngeren Menschen. Das zeigt sich in der mittleren Altersgruppe bei den 20- bis 39-Jährigen. Und auch bei der Gruppe der bis Fünfjährigen liegen wir mit vier bis fünf Prozent ein ganzes Stück über den bundesweiten Zahlen mit durchschnittlich etwa 1,4 Prozent. Das lässt sich vermutlich mit dem urbanen Umfeld erklären.

Wie ist die Zahl der Gestorbenen im Bundesvergleich einzuschätzen?

Im April gab es einmal die Situation, dass in Bremen der Anteil der Gestorbenen in Bezug zu der eher geringeren Infektionszahl recht hoch war. Das war sehr auffällig und kurzzeitig sah es so aus, als könnte das in die falsche Richtung laufen. Dies hat sich aber im weiteren Verlauf normalisiert. Insgesamt gesehen gibt es keine herausragenden Auffälligkeiten, wenn man sich die Bremer Zahlen zum Infektionsgeschehen ansieht und sie in Bezug zum Bund und anderen Ländern setzt.

Die Infektionszahlen bewegen sich im einstelligen Bereich. Der Blick gilt nun einer zweiten Welle – lassen sich aus der Statistik Lehren ziehen, wo die Hauptrisiken liegen?

Auch wenn die Zahl der reiseassoziierten Infektionen vor allem im März das Infektionsgeschehen bestimmt und sie wegen des Lockdowns in den Folgemonaten deutlich abgenommen hat, ist dies ein Hauptrisiko für eine mögliche zweite Welle. Im Moment haben wir sehr wenige aktive Fälle. Wegen der zunehmenden Reisetätigkeit muss man jetzt aber verstärkt darauf achten, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten.

Wie behält man die Kontrolle?

Es geht nicht darum, Grenzen zu schließen. Sondern man muss schnell und eindringlich darauf reagieren, wenn es in Urlaubsregionen – wie jetzt in Katalonien in Spanien – zu einem Anstieg kommt. Ob die Geschehnisse auf Mallorca zu Problemen führen, wird sich übrigens erst in Kürze zeigen. Zu den Maßnahmen gehört Quarantäne, vor allem aber auch die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Die Statistik zu den Infektionswegen zeigt: Enge Kontakte, etwa in der Familie, aber auch Kontakte im öffentlichen Raum spielen eine große Rolle bei der Ausbreitung.

Welche Rolle spielen präventive Tests?

Bei Rückkehrern aus Regionen mit Ausbrüchen muss man ganz klar überlegen, ob man diese Menschen regelhaft testet. Die Zuständigkeit liegt bei den Behörden, aber auch die Betroffenen müssen mitarbeiten. Wie dramatisch sich die Lage entwickeln kann, zeigt das Beispiel Ischgl zu Beginn der Pandemie: Es wurde viel unter den Tisch gekehrt, nicht gehandelt, Urlauber wurden nicht oder erst sehr spät über die Risiken informiert. Und damit ist das Ganze explodiert. Das kann man jetzt verhindern, weil man weiß, wie infektiös das ganze Geschehen ist. Ungünstig bleibt aber die recht lange vorsymptomatische Phase von etwa drei bis fünf Tagen – der Zeitraum der Infektion, in der man noch nichts davon merkt, aber durchaus ansteckend ist.

Sind angesichts sinkender Infektionszahlen bald wieder Fußballspiele mit Zuschauern oder Volksfeste denkbar?

Mit heutigem Wissen ist es sicher möglich, nach und nach mehr zuzulassen. Das geht aber nur mit strengen Hygienekonzepten und der Überwachung. Denn: Das kann sich sehr schnell wieder drehen. Es ist jetzt viel zu früh, zu sagen, wir haben das Schlimmste überstanden. Das Potenzial, dass sich das Virus in der Bevölkerung ausbreiten und viele Menschen sehr schwer erkranken können, ist da. Das Robert-Koch-Institut hat auf Basis von Blutspendern eine Zahl veröffentlicht. Von allen Proben zeigten danach nur 1,3 Prozent Antikörper auf das Coronavirus. Das heißt: 98,7 Prozent hatten noch keinen zu Immunität führenden Kontakt, ganz überwiegend gibt es also noch keine Immunität. Das dürfte nicht nur bei Blutspendern so sein, sondern auch in der Gesamtbevölkerung.

Das Gespräch führte Sabine Doll.

Zur Person

Hajo Zeeb

ist Epidemiologie, Mediziner, Professor an der Uni Bremen und Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie-BIPS. Er beschäftigt er sich intensiv mit der Pandemie, u. a. im Kompetenznetz Public Health zu Covid-19.