Poller Langenstraße ist wieder da (Marcel Auermann)

Es ist ja nicht so, dass woanders in dieser Zeitung nur Unwichtiges steht, beileibe nicht. Die Top-Nachricht des Tages findet man aber hier, da gibt es gar keinen Zweifel. Sie soll auch sofort und ohne Umschweife verbreitet werden, Sensationen dulden keinen Aufschub, und also, mal aufgepasst: Der Poller ist wieder da!

Nicht irgendeiner natürlich, das wäre profan und keine Schlagzeile wert. Nein, es ist der Poller in der Langenstraße, welcher sonst? Eine Legende, denn was haben wir mit ihm schon alles erlebt. Er wurde umfahren, auch mal umgefahren, er war weg, eine lange Zeit, dann kam er wieder, aber nur für Stunden.

So ein Poller ist das, vollkommen unberechenbar. Einmal hat er in seiner ganzen Widerborstigkeit der Kanzlerin den Weg versperrt. Die Polizei musste sich gewaltig anstrengen, ihn hinunter ins Erdreich zu zwingen, damit Angela Merkel für einen Wahlkampfauftritt zum Marktplatz gefahren werden konnte.

Jetzt steht er wieder da. Kühn und wacker. Er wird beäugt, aber das muss er sich gefallen lassen. Ein Poller mit solcher Popularität kann sich nicht hinter seiner Funktion verstecken. Er ist ein Symbol geworden. Da sinkt einer nieder und steht wieder auf, viele Male und ohne den Mut zu verlieren.