Hendrik Otto, Chef de Cuisine im Lorenz Adlon Esszimmer, kocht im Bremer Park Hotel. (Janett Kartelmeyer / Adlon.)

Hendrik Otto ist zuversichtlich, dass es dieses Mal ganz gewiss klappen wird mit einer Stadtbesichtigung Bremens. Immerhin habe seine Frau ja schon einmal einige Tage Urlaub in der Hansestadt gemacht, sagt er. Deshalb bringt der Chefkoch des Adlon am 24. November extra einen seiner Auszubildenden, Sören Weidenhöfer, einen gebürtigen Bremer, mit ins Park Hotel. Dort wird bereits das zweite Mal in Folge das Grand Finale des Großen Gourmet Preises, eine Gala der Kochkunst, die es seit 20 Jahren gibt, veranstaltet.

Und das bedeutet: Vier von Deutschlands mit Preisen etwa von Michelin oder Gault Millau ausgezeichnete Spitzenköche werden ihre Kreationen in einem mehrgängigen Menü für das geneigte Publikum anrichten. Ihr Kollege Andreu Genestra reist eigens aus Mallorca an. Per Live-Schaltungen in die Küche des Park Hotels können die Gäste die Zubereitung der Speisen verfolgen. Einer der Sterneköche ist Hendrik Otto.

„Es ist immer wieder eine Freude, die Kollegen zu treffen“, sagt er. Otto hat im Hotel Adlon für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gekocht, der mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer mit Blick auf das Brandenburger Tor zu Gast war. Aber der Chefkoch hat auch bereits über eine Woche hinweg die Menüs für die Queen entworfen. Ganz unkompliziert sei das gewesen. Seine Erfahrung: Alle seien ganz entspannt, nett und normal gewesen: „Das ist doch das Schönste, was es gibt“, sagt er. Besonders begeistert hat ihn Obama: „Ein supercooler, sympathischer Typ, der sich bei mir bedankt und mir die Hand geschüttelt hat.“ Nächstes Jahr werden es bereits zehn Jahre sein, in denen der Maître de Cuisine die Gäste im Adlon verwöhnt. In einem solchen Haus mit dieser Historie zu arbeiten, das mache ihn schon stolz, sagt er. Stationen davor waren unter anderem die Traube Tonbach in Baiersbronn und das Restaurant Vitrum im Hotel Ritz Carlton in Berlin. Den Norden liebt Otto nach eigenen Angaben besonders: „Ich mag die Norddeutschen sehr“, betont er.

Im Vier Jahreszeiten in Hamburg habe er seine erste Stelle als Küchenchef gehabt. In den Genuss einer Kreation des Spitzenkoches wird nun auch das Bremer Publikum kommen. Hendrik Otto will im Park Hotel einen Klassiker mit herbstlicher Note auf den Tisch bringen: Ein gebackenes Schweinekinn mit glasierten Rosscoffzwiebeln in Kalbsjus und Birnenessig auf geräucherter Kartoffelcreme, verfeinert mit Gewürzen wie Marjoran, Oregano und Rosmarin.

„Ganz unspektakulär“ sei er zum Kochen gekommen, erzählt Hendrik Otto. Er ist in der Nähe von Halle an der Saale auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Vor dem Mauerfall wäre sein Plan gewesen, zur Handelsmarine zu gehen, um etwas von der Welt zu sehen. Doch mit dem Fall der Mauer habe er sich noch einmal anders entschieden: „Als Koch, so der Rat seines Vaters, wirst Du nie arbeitslos werden“. Seinem damals 16-jährigen Sohn gab er zu jener Zeit Artikel über den österreichischen Koch Eckart Witzigmann zu lesen. Die Wertschätzung und den Respekt für saisonale Produkte im Sinne von Frische und Nachhaltigkeit hat sich Otto bis heute bewahrt. „Ich kann mich noch genau an den Duft frischer Kräuter erinnern und daran, wie es gewesen ist, die ersten Radieschen oder Mirabellen zu ernten und Beeren zu sammeln“, erzählt er. Anregungen hole er sich denn auch beim Bummel über Wochenmärkte: So entstehen Gerichte wie Ente, gefüllt mit Zwetschgenröster.

Sonst sei er viel in heimischen Gefilden unterwegs und verarbeite Reh von der Küste, Täubchen oder Müritz-Lamm. „Inspirationen habe ich auch aus unserem Sommerurlaub aus Mexiko mitgebracht“, sagt er. Das Ergebnis: Eine Kreation mit Langostinos und Mango, der durch Jalapenos eine gewisse Schärfe verliehen wird. Ob er eine Lieblings-Disziplin hat? „Nö, ich koche eigentlich alles gern, genauso, wie ich alles gern esse. Das Kochen ist einfach ein Teil von mir“. Für ihn sei ein Menü, wie es im Park Hotel serviert werde, ein Gesamtkunstwerk. Entscheidungen wie die von Wolfgang Pade in Verden, seinen Stern zurückzugeben, kann er durchaus nachvollziehen. „Alles hat seine Zeit. In Berlin eröffnet jeden zweiten Tag ein neues Restaurant, da ist eine Wahnsinns-Fluktuation drin“, sagt Otto. Besonders in der Spitzengastronomie müsse man ein gehöriges Maß an Stressresistenz mitbringen, um kontinuierlich die Leistung zu bringen und zu halten.

Weitere Informationen

Das Grand Final des Großen Gourmet Preises wird am Sonntag, 24. November, von 17 Uhr bis 23 Uhr im Park Hotel veranstaltet. Karten für die Gala der Kochkunst sind erhältlich für 198 Euro im Park Hotel, telefonisch unter 0421/3 40 86 66 oder per E-Mail an bankett.bremen@dorint.com. Inbegriffen sind ein Champagner-Empfang, flying Dessert sowie korrespondierende Weine. Im Showteil spielt die britische Band Rockhouse Brothers.