Er plätschert wieder, der Marcus-Brunnen im Bürgerpark, der seit Dezember 2017 saniert worden ist. Ursprünglich sollten die Arbeiten nur vier Monate dauern. (Christina Kuhaupt)

Es glitzert wieder in den Becken des Marcus-Brunnens, Wasser plätschert über die Ränder: Ein Anblick, den es lange nicht mehr gegeben hat im Bürgerpark. Das Wasser-Werk ist nach knapp zwei Jahren wieder in Betrieb. „Wir sind froh, dass nach den ganzen Irrungen und Wirrungen der Brunnen wieder läuft“, sagt Bürgerparkdirektor Tim Großmann. „Den Weg dahin hätten wir uns allerdings einfacher vorgestellt. Aber vor individuellem Versagen ist man eben nicht immer gefeit.“

Tatsächlich waren die Bauarbeiten an dem Brunnen von massiven Verzögerungen geprägt gewesen: Ursprünglich hatten die im Dezember 2017 begonnen Sanierungsmaßnahmen nur vier Monate dauern sollen. Der Zeitplan war dann allerdings komplett aus den Fugen geraten. Der neue Betonsockel war viel zu niedrig gegossen worden, was sich allerdings erst dann herausgestellt hatte, als der Brunnen bereits wieder neu errichtet worden war.

Also musste er im Sommer 2018 wieder abgebaut und das Fundament nachgebessert werden. Erst im Frühjahr war die Sanierung weitestgehend abgeschlossen gewesen, im Juni waren als Schlusspunkt die letzten Stellen rund um den Brunnen gepflastert worden. Die Kosten werden sich laut Großmanns Schätzung nun insgesamt auf eine Summe zwischen 250 000 und 300 000 Euro belaufen.

Der Marcus-Brunnen, 1889 errichtet und benannt nach seinem Stifter Victor Marcus, damaliger Senator und späterer Bürgermeister – der übrigens auch den zweiten Marcus-Brunnen auf dem Liebfrauenkirchhof finanzierte –, ist für den Park nicht nur als denkmalgeschütztes Kunstwerk des Gartenbaus wichtig. Der Brunnen mit seiner komplexen Technik dient als eine Art Schaltzentrale, die durch ein unterirdisches Pumpsystem sämtliche Gewässer des Parks reguliert. „Im Moment kümmern wir uns um die Feinjustierung der Durchflussgeschwindigkeit und überprüfen, ob alles klappt“, sagt Großmann. „Zu 99,9 Prozent lautet die Antwort ja.“

Lange wird‘s den Anblick des sprudelnden Marcus-Brunnens allerdings nicht geben. Der Winter naht, und damit auch die jahreszeitgemäße Abschaltung des Wassers. Geplant ist, so das Wetter es zulässt, laut Großmann in den kommenden Wochen aber noch eine kleine Feier zu Ehren des renovierten Brunnens. „Und dann hoffen wir, dass die neue Brunnentechnik den Winter gut übersteht“, sagt Großmann. „Wir sind da aber zuversichtlich.“ Einen Winter habe sie ja schon draußen überstanden.

Senkungen an Verwaltungsgebäude

Wo die monatelange Trockenheit des Marcus-Brunnens zwar ärgerlich, aber nicht zu ändern und zeitlich immerhin absehbar war, macht die seit Monaten anhaltende Dürre in Norddeutschland Großmann mehr Sorgen. „Der Klimawandel ist für uns hier im Park absolut nicht abstrakt. Wir merken die ganze Bandbreite an Auswirkungen, die für uns auch zusätzliche Kosten bedeuten“, sagt der Parkdirektor und zählt auf: Nadelbäume, die absterben, Laubbäume, die nicht mehr austreiben wollen, Bäume, die von Borkenkäfern befallen sind, eine insgesamt aufwendigere Wegepflege. „Der Park leidet erheblich unter der Trockenheit.“ Und inzwischen ist auch nicht mehr nur die Natur betroffen. Großmann: „Wir haben Senkungen an den Gebäuden festgestellt. Das ist ein ganz großes Problem.“

Durch die vergangenen beiden extrem trockenen Sommer sei die Torfschicht im Erdreich des Parks ausgetrocknet und dabei geschrumpft, erklärt Großmann. „Sie fängt an, sich zu zersetzen und dehnt sich nicht wieder aus, wenn sie wieder Wasser bekommt.“ Architekten und Ingenieure haben die Setzungen an einigen Stellen unter anderem in der Verwaltung und unter einer der Brücken begutachtet. Großmann: „Wir gehen davon aus, dass das schon ein bisschen größere Nummern werden.“ Die Häuser seien zwar nicht akut einsturzgefährdet, sagt er. „Aber wir müssen etwas tun, damit es gar nicht erst gefährlich wird.“